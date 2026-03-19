Nvidia améliore sensiblement l’expérience de jeu en streaming sur l’Apple Vision Pro : l’offre GeForce NOW Ultimate autorise désormais un flux à 90 images par seconde (90 fps), de quoi rendre les jeux « nerveux » encore plus fluides dans un casque XR de plus en plus « gaming compatible ».

Du 60 au 90 fps : ce qui change concrètement

Jusqu’ici, GeForce NOW plafonnait à 60 fps sur les formules gratuites et « Performance ». Le palier « Ultimate » monte à fps sur Vision Pro, un cap plus raccord avec les spécifications d’un casque haut de gamme. Le gain en fluidité rapproche l’expérience de jeu de ce que l’on pourrait obtenir en local , à condition bien sûr de disposer d’une connexion très haut débit solide et surtout stable.

Une définition plus élevée que sur Quest et Pico

Autre avantage ici, la résolution maximale en VR : en mode « Balanced », la diffusion vise généralement le 1080p en 90 fps, mais en basculant sur un réglage « Custom », il devient possible d’augmenter la définition jusqu’à 1440p à 90 fps sur certains casques concurrents… et jusqu’au 4K à 90 fps sur l’Apple Vision Pro ! Un vrai atout donc pour le casque d’Apple, qui peut se targuer de disposer de la solution la plus haut de gamme pour le jeu VR en streaming.

Le cloud pour élargir le catalogue sur visionOS

GeForce NOW reste une porte d’entrée pratique vers des jeux PC absents de visionOS, avec un rendu effectué côté serveurs (GPU haut de gamme selon les titres) et un simple flux vidéo à la clé. Un complément logique pour les joueurs qui veulent exploiter un grand écran virtuel… sans attendre une bibliothèque native plus fournie.

Nvidia aux petits soins pour le Vision Pro

On notera enfin que Nvidia est décidément aux petits soins du casque d’Apple depuis peu, car outre le gros boost de l’offre GeForce Now pour le Vision Pro, Nvidia a annoncé il y a quelques jours la compatibilité de CloudXR 6.0 avec Vision OS, ce qui permet d’afficher des contenus 3D haute fidélité en temps réel, streamés (jusqu’au 4K et 120 fps !) depuis des stations de travail RTX PRO ou des cartes graphiques GeForce RTX, en local ou dans le cloud.