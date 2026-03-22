Ce qui aurait pu être une acquisition discrète s’est transformé en guerre juridique. Apple a envisagé à l’été 2025 de racheter Lux Optics, l’éditeur des applications photo Halide, Kino et Spectre, pour renforcer l’application Appareil photo native de l’iPhone 18 Pro. Les discussions ont échoué, Apple a recruté Sebastiaan de With (un des deux fondateurs de Lux) et la start-up se retrouve aujourd’hui au cœur d’un procès entre ses propres dirigeants.

Lux avait conclu lors des négociations qu’il pourrait obtenir une meilleure offre d’Apple après avoir mis à jour ses applications. Deux mois après l’échec du rachat, Apple a commencé à approcher Sebastian de With, co-fondateur et designer de Lux. En décembre, le dirigeant de Lux, Ben Sandofsky, l’a licencié pour des irrégularités financières. En janvier, Sebastiaan de With a rejoint l’équipe design d’Apple.

Le rachat d’Halide par Apple a échoué

Selon The Information Ben Sandofsky a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Californie du comté de Santa Cruz. Il accuse Sebastiaan de With d’avoir utilisé plus de 150 000 dollars de fonds de Lux à des fins personnelles depuis 2022 et d’avoir transmis à Apple des éléments confidentiels ainsi que du code source de la société. Ce dernier point est directement lié au contexte de l’acquisition : lors des discussions, des employés d’Apple avaient indiqué que la propriété intellectuelle de Lux constituait un critère d’évaluation déterminant. Il est toutefois bon de souligner qu’Apple n’est pas mis en cause dans la procédure et n’est accusé d’aucun acte répréhensible.

Les représentants légaux de Sebastiaan de With rejettent la plainte comme sans fondement et nient qu’il ait « utilisé, transféré ou divulgué une quelconque propriété intellectuelle de Lux » dans le cadre de son nouveau poste. Ils avancent une lecture inverse des faits : la plainte aurait été déposée en réponse aux alertes que Sebastiaan de With lui-même avait soulevées auprès de Ben Sandofsky concernant des irrégularités financières au sein de Lux, après avoir réclamé l’accès aux registres comptables de la société.

L’iPhone 18 Pro doit, selon les plans actuels d’Apple, atteindre les capacités des appareils photo professionnels sur certaines fonctionnalités avancées, ce qui rend la refonte de l’application Appareil photo prioritaire pour le fabricant. Le recrutement de Sebastiaan de With s’inscrit dans cette logique, que l’issue du procès vienne ou non valider les accusations de Ben Sandofsky.