Comme prévu, Samsung propose aujourd’hui le support d’AirDrop sur les Galaxy S26 au niveau de la fonction Quick Share. Cela facilite le transfert de fichiers entre les smartphones Android et les iPhone.

AirDrop est disponible sur les Galaxy S26

Dans son annonce, Samsung fait savoir que le support d’AirDrop commence aujourd’hui en Corée du Sud et va progressivement être disponible en Europe, à Hong Kong, au Japon, en Amérique et dans d’autres régions du monde. Le support initial concerne les Galaxy S26, mais d’autres appareils Galaxy y auront aussi le droit plus tard. Il n’y a pas encore une date de disponibilité pour ces modèles.

Le support d’AirDrop sur Android a été une surprise. Google a en effet annoncé en novembre proposer le système d’Apple… sans l’intervention d’Apple. Il était jusque-là réservé aux iPhone, iPad et Mac. Google avait également promis le support pour d’autres smartphones que les Pixel 10 et c’est arrivé en février sur les Pixel 9.

Pour envoyer un fichier vers un appareil Apple, le destinataire doit régler son AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». Le smartphone Android détectera alors l’iPhone ou le Mac via Quick Share, et la demande apparaîtra sur l’écran Apple comme n’importe quel transfert AirDrop classique.

Lors de l’annonce, Google a insisté sur la sécurité de ce pont technologique. Les transferts s’effectuent en pair-à-pair (P2P), sans transiter par un serveur, garantissant la confidentialité des données. Chaque transfert nécessite une validation explicite et l’affichage du nom de l’appareil pour vérification.