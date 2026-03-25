Apple dispose d’une marge de manœuvre bien plus large que prévu dans son partenariat avec Google autour de Gemini et de l’intelligence artificielle, selon The Information. L’enjeu n’est pas seulement d’ajouter de l’IA à Siri, mais de transformer un grand modèle externe en outils plus légers, plus rapides et mieux adaptés aux appareils d’Apple.

Apple a un certain contrôle avec Gemini

Le point clé du dossier tient à l’infrastructure. Apple a un accès complet à Gemini dans ses propres data centers, ce qui lui permet de créer des variantes plus petites pour des tâches précises ou assez compactes pour fonctionner directement sur ses appareils.

Cette méthode repose sur la distillation, un procédé qui transfère les connaissances d’un grand modèle vers des modèles plus rationalisés. L’intérêt est très concret : ces versions réduites demandent moins de puissance de calcul, répondent plus vite et se prêtent mieux à une exécution sur l’appareil qu’à un passage systématique par le cloud.

L’avantage accordé à Apple va plus loin qu’un simple usage de Gemini comme service externe. Avec un accès complet au modèle d’IA, Apple peut aussi entraîner ses modèles dérivés à imiter les calculs internes de Gemini et pas seulement ses réponses finales.

Cette approche permet d’obtenir des modèles plus petits capables d’approcher les performances de modèles de pointe tout en consommant nettement moins de ressources. C’est précisément ce type de compromis qui peut rendre un Siri dopé à l’IA plus réactif sur les iPhone, iPad et Mac.

Le chantier reste pourtant complexe. Les objectifs d’Apple pour Siri ne coïncident pas toujours avec les spécialités de Gemini, ce qui complique la traduction de cette puissance technique en usages cohérents pour l’assistant vocal.

Apple garde deux voies ouvertes

Pour autant, ce rapprochement avec Google ne signifie pas qu’Apple abandonne ses modèles maison. L’équipe Apple Foundation Models continue de travailler sur des modèles internes, même si ses objectifs actuels paraissent encore flous.

Apple dévoilera sa refonte importante de Siri avec iOS 27 lors de la WWDC 2026 qui débutera le 8 juin. Parmi les fonctionnalités figurent la mémoire des conversations passées avec l’utilisateur et des suggestions proactives, comme recommander un départ anticipé pour éviter le trafic avant une prise en charge à l’aéroport.

Cette feuille de route dessine une stratégie à deux étages. Apple exploite la technologie de Google pour accélérer des fonctions concrètes de Siri IA, tout en conservant en interne une partie de son pari sur les modèles fondamentaux.