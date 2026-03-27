Apple a distribué cette semaine des primes qui sortent du lot à ses ingénieurs d’iPhone, sous forme d’actions valorisées entre 200 000 et 400 000 dollars sur quatre ans, selon Bloomberg. L’objectif est de retenir des talents face à un débauchage agressif mené par OpenAI qui offre jusqu’à un million de dollars annuels en actions pour convaincre les ingénieurs de partir.

Des primes pour que les ingénieurs ne quittent pas Apple

Le rapport de force est déséquilibré et Apple le sait. OpenAI a déjà recruté plusieurs dizaines d’anciens employés ayant travaillé sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et le Vision Pro. La division matérielle du créateur de ChatGPT est dirigée par Tang Tan, ancien responsable de l’équipe de design produit pour l’iPhone, celle-là même qui reçoit aujourd’hui les primes de rétention. Jony Ive, ex-responsable du design chez Apple, collabore également avec OpenAI pour concevoir une nouvelle génération de produits centrés sur l’intelligence artificielle.

OpenAI n’est pas seul à cibler les ingénieurs d’Apple. Brett Adcock, fondateur de Figure AI, vient de lancer Hark, une start-up dédiée aux produits IA dont le designer en chef, Abidur Chowdhury, était designer industriel pour l’iPhone Air, aux côtés des ingénieurs Jack McCambridge et Alex Gould qui viennent également d’Apple. L’ambition affichée par ces entreprises est explicite : supplanter l’iPhone comme produit principal du quotidien.

Apple répond sur deux fronts. En interne, les primes accordées cette semaine reproduisent un mécanisme déjà utilisé il y a trois ans lors d’une précédente vague de débauchage et l’an dernier pour retenir ses chercheurs en IA alors que Meta formulait des offres dépassant parfois 100 millions de dollars. Sur le plan matériel, Apple développe ses propres appareils IA : lunettes connectées, nouveaux AirPods, un pendentif équipé de Siri et des caméras avec une vision artificielle.