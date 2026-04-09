Les passionnés d’Apple ont désormais une nouvelle adresse en Europe. À Utrecht (Pays-Bas), un vaste musée consacré à l’histoire de la firme californienne vient d’ouvrir ses portes au public, et ce dans le contexte éminemment symbolique du cinquantième anniversaire d’Apple. L’Apple Museum ambitionne de retracer un demi-siècle d’innovation informatique et de culture technologique à travers une collection particulièrement riche.

Un espace immersif dédié à 50 ans d’histoire Apple

Installé à The Wall dans la ville d’Utrecht, le site s’étend sur près de 2 000 m². Le parcours rassemble des milliers d’objets, machines, accessoires, documents et pièces rares autour de plusieurs espaces thématiques. Les visiteurs peuvent notamment découvrir une reconstitution du célèbre garage associé aux débuts d’Apple, ainsi qu’un couloir inspiré de l’esprit Think Different. On note en outre l’extrême soin apporté au décor et à la mise en scène de chaque produit, un soucis de détail tout à fait dans l’esprit « Apple ».

Le musée ne se limite pas aux produits iconiques de la marque et revient aussi sur des périodes plus complexes de son histoire, notamment les années durant lesquelles Steve Jobs avait quitté Apple pour développer NeXT, une étape essentielle pour comprendre le retour de Steve Jobs (cofondateur d’Apple) et l’évolution de l’entreprise à partir des années 2000.

Une collection portée par des passionnés

Le projet a été lancé par l’entrepreneur Ed Bindels avec le soutien de la Fondation Apple Museum et d’une équipe de bénévoles composée de techniciens, collectionneurs et historiens. Le résultat de ce projet hautement collaboratif est l’un des plus grands musées Apple au monde. Le musée Apple d’Utecht est ouvert de 10 h à 17 h tous les jours sauf le mardi.