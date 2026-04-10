Les ventes de smartphones ont reculé de 6 % au premier trimestre de 2026, mais Apple s’en sort bien en étant le premier vendeur mondial. En réalité, c’est la seule marque dans le top 5 ayant enregistré des ventes en hausse selon les données du cabinet Counterpoint Research.

Les iPhone 17 aident Apple pour les bonnes ventes

Grâce au succès des iPhone, avec notamment la gamme des iPhone 17, Apple a vu ses ventes augmenter de 5 % au premier trimestre de 2026 par rapport à la même période un an plus tôt. Sa part de marché a également progressé, en passant de 19 % à 21 %.

Counterpoint Research explique qu’Apple reste la marque la mieux protégée face à la pénurie de RAM grâce à son positionnement haut de gamme et à sa chaîne d’approvisionnement hautement intégrée. La forte demande persistante pour les iPhone 17, les programmes de reprise agressifs (selon les pays) ainsi que la fidélité à l’écosystème ont bien aidé à la croissance globale des volumes de ventes malgré un contexte macroéconomique moins favorable. Apple a enregistré une croissance nettement plus forte sur plusieurs marchés clés de la région Asie-Pacifique, tels que la Chine, l’Inde et le Japon, ce qui souligne la demande soutenue pour les iPhone et l’efficacité des stratégies mises en œuvre sur ces pays.

Les autres constructeurs s’en sortent moins bien

En deuxième place, on retrouve Samsung avec des ventes de smartphones Galaxy en recul de 6 %. Sa part de marché est inchangée sur un an, à savoir 20 %. Le report du lancement des Galaxy S26 et la morosité du segment d’entrée de gamme ont pesé sur les volumes, selon le cabinet de recherche.

Xiaomi est troisième avec des ventes en chute de 19 %. Sa part de marché passe de 14 % à 12 %. Le constructeur chinois subit une importante pression car sa forte exposition au segment d’entrée de gamme, très sensible aux variations de prix, le rend extrêmement vulnérable à la hausse des coûts de la RAM.

Vient ensuite Oppo à la quatrième place avec des ventes en recul de 4 % et une part de marché qui passe de 11 % à 8 %.

Vivo boucle le top 5 avec des ventes en recul de 2 % et une part de marché qui passe de 11 % à 7 %.

L’étude en profite au passage pour parler de Google et de Nothing qui ont respectivement connu des ventes de smartphones en hausse de 14 % et 25 % au premier trimestre. Les Google Pixel s’imposent un peu plus, bien qu’ils restent très, très loin des iPhone d’Apple et Galaxy de Samsung au niveau du volume.

À l’arrivée, les ventes de smartphones ont reculé de 6 % au premier trimestre. Les perspectives pour 2026 restent moroses, la pénurie de mémoire pouvant perdurer jusqu’à la fin de l’année 2027. Les fabricants devraient privilégier la valeur ajoutée plutôt que le volume, mettre à jour leurs configurations, supprimer les modèles à faible marge et miser sur les appareils reconditionnés pour fidéliser les utilisateurs à petit budget, selon Counterpoint Research