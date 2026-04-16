Apple propose 10 % de réduction sur les AirPods et d’autres produits si vous recyclez
Apple annonce proposer 10 % de réduction pour l’achat d’AirPods, d’AirTag, de produits Beats et d’autres accessoires à l’occasion de l’édition 2026 du Jour de la Terre. C’est en place si vous recyclez un produit.
Une remise d’Apple pour l’environnement
Le principe est simple : faites recycler un iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch éligible et vous obtiendrez 10 % de réduction sur les AirPods et d’autres produits. L’offre est valable du 16 avril au 16 mai et se veut disponible dans plusieurs pays, dont la France.
Voici la liste des produits Apple éligibles aux 10 % de remise :
- Adaptateur de marque Apple
- AirPods 4
- AirPods 4 avec réduction active du bruit
- AirPods Pro 3
- AirTag (pack de 1)
- AirTag (pack de 4)
- Apple Pencil
- Apple TV 4K
- Bracelet Apple Watch de marque Apple
- Câble de marque Apple
- Chargeur de marque Apple
- Étui pour iPad de marque Apple
- Étui pour iPhone de marque Apple
- Magic Keyboard (à l’exception du Magic Keyboard pour iPad)
- Magic Mouse
- Magic Trackpad
- Câbles de marque Beats
- Étuis de marque Beats
- Beats Solo Buds
- Beats Studio Buds
- Beats Pill
- Powerbeats Fit
- Beats Solo 4
- Power
Apple fait savoir que cette offre est uniquement disponible dans ses Apple Store physiques. Il est impossible d’en profiter sur l’Apple Store en ligne ou en passant par un revendeur.
L’annonce a lieu le même jour où Apple a publié son rapport pour les progrès de l’environnement. Le fabricant s’est notamment félicité d’utiliser 30 % de matériaux recyclés pour ses produits, ce qui est son nouveau record.