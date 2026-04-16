Apple annonce proposer 10 % de réduction pour l’achat d’AirPods, d’AirTag, de produits Beats et d’autres accessoires à l’occasion de l’édition 2026 du Jour de la Terre. C’est en place si vous recyclez un produit.

Une remise d’Apple pour l’environnement

Le principe est simple : faites recycler un iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch éligible et vous obtiendrez 10 % de réduction sur les AirPods et d’autres produits. L’offre est valable du 16 avril au 16 mai et se veut disponible dans plusieurs pays, dont la France.

Voici la liste des produits Apple éligibles aux 10 % de remise :

Adaptateur de marque Apple

AirPods 4

AirPods 4 avec réduction active du bruit

AirPods Pro 3

AirTag (pack de 1)

AirTag (pack de 4)

Apple Pencil

Apple TV 4K

Bracelet Apple Watch de marque Apple

Câble de marque Apple

Chargeur de marque Apple

Étui pour iPad de marque Apple

Étui pour iPhone de marque Apple

Magic Keyboard (à l’exception du Magic Keyboard pour iPad)

Magic Mouse

Magic Trackpad

Câbles de marque Beats

Étuis de marque Beats

Beats Solo Buds

Beats Studio Buds

Beats Pill

Powerbeats Fit

Beats Solo 4

Power

Apple fait savoir que cette offre est uniquement disponible dans ses Apple Store physiques. Il est impossible d’en profiter sur l’Apple Store en ligne ou en passant par un revendeur.

L’annonce a lieu le même jour où Apple a publié son rapport pour les progrès de l’environnement. Le fabricant s’est notamment félicité d’utiliser 30 % de matériaux recyclés pour ses produits, ce qui est son nouveau record.