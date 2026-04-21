Surprise ! Paul McCartney vient de nous offrir un aperçu de son passage à Apple Park, où il s’était produit le 31 mars devant des milliers d’employés pour célébrer les 50 ans d’Apple. Dans une vidéo des coulisses de ce concert très spécial, l’ancien Beatle dévoile non seulement de courts extraits de cet évènement mais en profite également pour partager des souvenirs personnels de sa relation avec la marque à la pomme.

Un concert anniversaire pensé comme un événement interne majeur

La performance de McCartney, organisée à la veille de l’anniversaire officiel d’Apple (la société a été créée le 1er avril 1976), s’inscrivait dans une série de célébrations mondiales orchestrées par le géant américain. Si des extraits du concert ont circulé en ligne, Apple n’a diffusé aucune vidéo de l’évènement au complet, ce qui confirme que la soirée était en quelque sorte un cadeau de remerciement à l’adresse des employés.

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Steve Jobs et les Beatles, une histoire ancienne

McCartney évoque aussi dans cette vidéo sa première rencontre avec Steve Jobs : « Steve Jobs m’avait donné l’un des premiers Apple Phone». L’artiste se remémore également une photo des Beatles mise en avant par Apple lors de l’arrivée du catalogue du groupe sur iTunes : « C’était sympa, parce que c’était une image qui n’avait pas été très largement diffusée. Nous, on la connaissait. Mais elle donnait l’impression d’être nouvelle. » Malgré l’aspect très « contrôlé » de cette vidéo, nul doute que son contenu devrait intéresser tous ceux qui sont à la fois utilisateurs de produits Apple et aficionados des Beatles…