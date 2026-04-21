À peine désigné pour prendre les rênes d’Apple, John Ternus commencerait déjà à imprimer sa marque sur l’organisation du groupe. Selon plusieurs informations concordantes, le futur CEO pousserait en interne une intégration beaucoup plus rapide de l’intelligence artificielle, non pas seulement dans les produits destinés au public, mais au cœur même des méthodes de travail de l’entreprise. L’enjeu est d’utiliser l’IA pour rendre le développement des produits plus rapide et potentiellement plus efficace à grande échelle.

Une « nouvelle plateforme IA » pour revoir les méthodes de travail

Le premier chantier identifié concerne la division hardware, un terrain naturel de John Ternus. Une « nouvelle plateforme IA » aurait été introduite afin d’accélérer le développement produit et d’améliorer la qualité des appareils. Même si les détails techniques restent encore flous, cette orientation indique qu’Apple ne veut plus aborder l’IA uniquement comme une fonctionnalité phare de ses produits mais aussi comme un levier d’optimisation interne.

Chez Apple, les ajustements d’organisation sont rarement présentés comme de simples « expérimentations ». Lorsqu’un nouvel outil est déployé dans l’ingénierie hardware, c’est souvent le signe d’une ambition plus large appelée à s’étendre à d’autres équipes.

Une évolution cohérente avec le profil de Ternus

John Ternus est souvent décrit comme un dirigeant plus direct, plus instinctif et plus centré sur l’exécution que sur les longues constructions de consensus. Dans cette logique, son intérêt précoce pour l’IA appliquée aux opérations internes apparaît cohérent. Il ne s’agit pas seulement de rattraper le terrain perdu dans la course à l’intelligence artificielle, mais bien de renforcer la machine Apple de l’intérieur, à l’instar de la transformation interne et structurelle opérée depuis plusieurs mois par Microsoft.

Apple entre dans une phase plus pragmatique de son virage IA

Jusqu’ici, les usages internes de l’IA chez Apple restaient relativement opaques. Cette nouvelle impulsion laisse penser que le groupe souhaite désormais industrialiser davantage ses outils, ses processus et sa conception produit autour de systèmes plus intelligents. Il n’est pas certain cependant que cette transformation organisationnelle via l’IA fasse l’unanimité chez les fans de la marque, surtout à un moment où les modèles de langage et autres systèmes « intelligents » font l’objet de critiques de plus en plus vives.