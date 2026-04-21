John Ternus deviendra le nouveau patron d’Apple le 1er septembre, tandis que Tim Cook deviendra le président exécutif après près de 15 ans comme dirigeant. Au-delà du changement de personne, Bloomberg décrit surtout une rupture de méthode, avec un nouveau dirigeant présenté comme plus prompt à trancher sur les produits.

John Ternus : plus Steve Jobs que Tim Cook

Le contraste le plus net concerne la façon de décider. Tim Cook est décrit comme un patron laissant plus volontiers les arbitrages produit à un groupe de hauts dirigeants, alors que John Ternus serait perçu en interne comme plus disposé à choisir vite, même au risque de se tromper, comme Steve Jobs.

« C’est John Ternus qui prendra les décisions » en matière de développement de produits, a déclaré une personne ayant travaillé en étroite collaboration avec les deux dirigeants. « Si vous présentez à Tim les options A ou B, il ne fera pas de choix. Il posera plutôt une série de questions s’il a des doutes ». John Ternus, en revanche, fera un choix, a ajouté cette personne. « Ce choix peut être bon ou mauvais, mais au moins, c’est une décision ».

Si cela se confirme, Apple refermerait une période où les grandes orientations produit étaient largement collectives. Ce changement de style arrive à un moment sensible, alors que le groupe prépare de nouvelles catégories d’appareils et cherche à mieux se positionner sur l’intelligence artificielle grand public.

Une envie de remettre les produits au centre

Apple compterait aussi sur John Ternus pour remettre le produit au centre et refaçonner la gamme. Le MacBook Neo est un premier signe de cette influence par le nouveau dirigeant qui voulait proposer un Mac portable plus abordable et comme un succès, ce qui nourrit l’idée d’une direction plus affirmée sur les choix matériels.

Cette ligne passerait aussi par davantage de prudence sur les très grands paris. John Ternus n’est pas fan de l’idée de l’Apple Vision Pro et du projet de voiture Apple Car abandonné, deux initiatives associées à des investissements massifs, dont environ 10 milliards de dollars pour la voiture autonome.

La succession de Tim Cook ne serait donc pas seulement symbolique. Elle pourrait redéfinir la manière dont Apple arbitre entre innovation, prise de risque et discipline produit pour les prochaines années.