Apple vient de publier un document technique qui annonce un durcissement de la sécurité réseau au niveau d’iOS 27, de macOS 27 et des autres systèmes d’exploitation qui seront annoncés à la WWDC 2026 le 8 juin. Le message vise surtout les équipes informatiques, invitées à vérifier dès maintenant leurs serveurs TLS pour éviter des erreurs de connexion à partir des prochaines versions majeures.

Apple alerte les administrateurs pour iOS 27

Le document ne s’adresse pas au grand public, mais aux administrateurs informatiques et aux développeurs de services de gestion d’appareils. Apple y explique que ses systèmes pourraient bientôt refuser les connexions vers des serveurs utilisant des configurations TLS obsolètes ou non conformes. On peut lire :

Les systèmes d’exploitation d’Apple imposeront des exigences de sécurité réseau plus strictes pour les processus système. Vérifiez si les connexions de vos serveurs répondent aux nouvelles exigences. Dès la prochaine mise à jour majeure, les systèmes d’exploitation d’Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS) pourraient refuser les connexions vers des serveurs dont la configuration TLS est obsolète ou non conforme, en raison de nouvelles exigences en matière de sécurité réseau.

Apple demande aux équipes informatiques d’identifier les serveurs qui ne respectent pas les nouvelles exigences et de mettre à jour leurs configurations. La société souligne aussi que ces corrections peuvent demander du temps, en particulier lorsque les serveurs concernés sont gérés par des prestataires externes.

Le fabricant fournit déjà des consignes pour tester d’éventuelles erreurs de connexion et préparer les ajustements avant la sortie attendue cet automne. À court terme, le changement ne touche pas directement la majorité des utilisateurs d’iPhone et de Mac, mais il peut avoir des effets concrets plus tard si certains services d’entreprise ou certaines infrastructures tardent à se mettre en conformité.