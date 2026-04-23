Tim Cook a déclaré que le lancement d’Apple Plans en 2012 reste sa « première très grosse erreur » à la tête d’Apple. Au moment de préparer son départ du poste de directeur général le 1er septembre et de passer le relais à John Ternus, le dirigeant en fait aussi une leçon : reconnaître une faute, corriger vite et garder l’utilisateur au centre.

L’échec d’Apple Plans en 2012

Ce retour sur Apple Plans n’a rien d’anecdotique dans son bilan. Tim Cook présente au contraire ce raté comme l’un des épisodes qui ont le mieux défini sa manière de diriger Apple.

L’application de cartographie lancée en 2012 s’était imposée comme un faux départ majeur. Mauvaises directions, lieux mal identifiés et expérience inférieure à celle de Google Maps sur iPhone avaient rapidement transformé l’application en symbole d’un lancement prématuré.

Tim Cook a reconnu qu’Apple Plans n’était pas prêt lors d’une réunion avec des employés (relayée par Bloomberg). « Le produit n’était pas prêt et nous pensions que c’était parce que nous testions davantage des éléments locaux », a déclaré le dirigeant.

La conséquence interne a été immédiate. Cet épisode a débouché sur le premier grand remaniement de l’ère Tim Cook, avec l’éviction de Scott Forstall, responsable d’iOS chez Apple et proche collaborateur de Steve Jobs.

Tim Cook a surtout insisté surtout sur la réponse adoptée à l’époque. Apple s’était excusé auprès des utilisateurs et avait même recommandé des applications concurrentes sur l’App Store, un geste qu’il relit aujourd’hui comme une décision d’humilité dictée par l’intérêt des clients.

L’aveu sur Apple Plans n’efface pas le reste de son bilan. Tim Cook affirme que la liste de ses erreurs serait « extraordinairement longue », tout en soulignant qu’Apple a globalement évité les rappels de produits et les annulations en série qui ont frappé d’autres fabricants d’électronique grand public sur les 15 dernières années.

Tim Cook est très fier de l’Apple Watch

À l’inverse, Tim Cook met en avant l’Apple Watch comme l’accomplissement dont il reste le plus fier, surtout pour sa dimension santé. Parti d’un simple capteur cardiaque lors de sa présentation en 2014, la montre connectée a ensuite gagné de nouvelles fonctions, dont la détection de l’hypertension, et Tim Cook dit recevoir désormais chaque jour des messages d’utilisateurs estimant que la montre leur a sauvé la vie.

« Je me souviens avoir reçu le tout premier message d’un utilisateur de l’Apple Watch qui m’a dit que la montre lui avait sauvé la vie », a déclaré le dirigeant. « Aujourd’hui, bien sûr, j’en reçois tous les jours, mais ce premier message m’a particulièrement marqué. Ça m’a cloué sur place».

Ce contraste résume le mandat qu’il laisse derrière lui. Arrivé à la tête d’Apple en 2011 alors que l’entreprise valait 350 milliards de dollars, Tim Cook l’a conduite jusqu’à une valorisation de 4 000 milliards tout en élargissant la gamme d’iPhone, d’iPad et de Mac, en lançant les AirPods et en renforçant les services en ligne.