X/Twitter lance XChat sur l’App Store comme application autonome sur iPhone et iPad avec l’ambition de transformer ses messages privés en une vraie expérience de messagerie. L’application promet un espace sans publicité ni suivi et mise sur des fonctions plus riches que les messages dans X.

XChat débarque sur iOS

La séparation de XChat de l’application Xpermet au réseau social d’améliorer la messagerie. XChat paraît plus à l’aise avec le design d’iOS 26 que l’application X classique, jusqu’à utiliser le clavier plus récent du système, là où l’application principale reste encore sur une version plus ancienne.

XChat cherche aussi à marquer un écart plus net sur les usages. L’application met en avant un espace privé centré sur la conversation, avec du chiffrement de bout en bout. Il est par ailleurs possible d’appeler ses contacts.

Parmi les fonctionnalité, XChat permet de bloquer les captures d’écran, gérer les messages éphémères, accueillir des conversations de groupe et prendre en charge les appels vidéo, ce qui la place davantage dans la catégorie des messageries complètes comme WhatsApp.

L’application ajoute aussi plusieurs réglages. Il est possible d’y gérer le mode clair ou sombre, les permissions de message, ainsi que l’action associée au balayage vers la gauche, entre « J’aime » et « Info ».

XChat reste toutefois relié à X. Un bouton bien visible permet d’ouvrir directement l’application principale, preuve que la nouvelle messagerie ne remplace pas encore totalement le reste de l’expérience.

Petit point à noter : l’application n’est pas disponible sur CarPlay, là où WhatsApp supporte le système d’Apple dans la voiture.

XChat est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Un compte sur X est nécessaire pour l’utiliser.