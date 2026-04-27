OpenAI travaille sur un smartphone IA avec une production qui devrait débuter en 2028. Au-delà du simple matériel, ce projet marquerait un virage stratégique majeur : faire du téléphone le point d’entrée central des agents IA de la société derrière ChatGPT et affronter directement l’iPhone, ainsi que les smartphones Android.

Le changement est notable parce qu’OpenAI était jusqu’ici associé à une stratégie matérielle sans téléphone. Cette fois, l’analyste Ming-Chi Kuo indique sur X/Twitter qu’un appareil est bien en préparation, avec MediaTek et Qualcomm retenus pour les puces et Luxshare Precision Industry comme partenaire exclusif pour l’assemblage.

Le calendrier décrit un projet encore loin du marché, mais déjà structuré. Les caractéristiques techniques définitives des puces et la liste complète des fournisseurs ne seraient arrêtées qu’à la fin 2026 ou au premier trimestre 2027, ce qui laisse à OpenAI encore plusieurs arbitrages avant la production.

Ce choix ne relèverait pas seulement d’une nouvelle catégorie de produit. Il traduirait surtout une conviction plus large : le smartphone resterait l’appareil le plus utile pour faire fonctionner des agents IA en continu parce qu’il concentre les signaux en temps réel sur la localisation, l’activité, les échanges et le contexte de son utilisateur.

Un smartphone pour imposer les agents IA

Dans cette logique, le vrai enjeu n’est pas seulement de lancer un smartphone estampillé OpenAI. Ming-Chi Kuo estime que la société d’intelligence artificielle doit contrôler à la fois le système d’exploitation et le matériel si elle veut proposer un service d’agents IA complet, cohérent et réellement contextuel.

Cette vision suppose aussi un autre modèle économique. Un abonnement couplé à l’appareil pourrait servir de base à un écosystème de développeurs construit autour de ces agents, avec un téléphone pensé comme une interface continue chargée d’exécuter des tâches.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a lui-même commenté la fuite. Il a écrit sur X/Twitter qu’« il semble que ce soit le bon moment pour repenser sérieusement la manière dont les systèmes d’exploitation et les interfaces utilisateur sont conçus ».

Un revirement face aux projets menés avec Jony Ive

Jusqu’à présent, les ambitions matérielles d’OpenAI étaient surtout décrites autour de formats développés avec Jony Ive, l’ancien responsable du design d’Apple, sans lien avec les smartphones. Sa startup io Products a été rachetée par OpenAI pour 6,5 milliards de dollars, avec une feuille de route évoquant notamment une enceinte connectée, des lunettes connectées, une lampe connectée et peut-être des écouteurs.

Chris Lehane, directeur des affaires internationales d’OpenAI, avait d’ailleurs indiqué qu’une première annonce matérielle était attendue au second semestre 2026 pour un lancement autour du début 2027. Si le smartphone IA d’OpenAI se confirme, il ne remplacerait pas forcément ces projets, mais il changerait clairement l’échelle de l’ambition en plaçant l’entreprise sur le terrain même de l’iPhone.

Luxshare aurait aussi beaucoup à gagner dans cette bascule. Pour ce sous-traitant, une place privilégiée sur un futur smartphone OpenAI offrirait un moyen de réduire sa dépendance historique aux commandes liées à Apple.