Annulée par Apple TV après à peine deux saisons, Schmigadoon! rebondit de façon inattendue grâce à… Broadway. L’adaptation scénique de la comédie musicale vient en effet de décrocher 12 nominations aux Tony Awards 2026, dont celle du meilleur musical, devenant l’une des productions les plus citées de l’année avec The Lost Boys.

Une série Apple TV devenue phénomène de scène

Lancée sur Apple TV en 2021, Schmigadoon! suivait un couple piégé dans une ville magique où chaque habitant semblait vivre dans une comédie musicale classique. Portée par Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth ou encore Ariana DeBose, la série avait séduit le public et la critique grâce à son humour méta et son amour sincère du théâtre musical.

Malgré cet accueil chaleureux, Apple avait choisi de ne pas commander de troisième saison, une décision qui avait surpris (et déçu) les fans, d’autant que Cinco Paul, le créateur de la série, avait déjà écrit la suite.

Une saison 3 existe déjà sur le papier

25 nouvelles chansons jamais produites

Lors de l’annulation, Cinco Paul avait expliqué : « Je suis triste d’annoncer qu’Apple ne poursuivra pas avec une saison 3 de Schmigadoon!. La saison est écrite, avec 25 nouvelles chansons, mais nous ne la ferons malheureusement pas. »

Depuis, le showrunner n’a jamais totalement fermé la porte à une suite. Ce dernier a même confié que des discussions avaient existé, avant d’ajouter : « Je n’abandonne pas. Les fans adoreraient vraiment ce que nous avions préparé. »

Les nominations aux Tony Awards changent évidemment le contexte. Si le spectacle confirme son succès lors de la cérémonie du 7 juin 2026, Apple pourrait avoir une bonne raison de reconsidérer la valeur de sa franchise, sachant que la popularité du spectacle musical pourrait alors avoir un effet positif sur l’audience d’une nouvelle saison.