À l’approche de la WWDC 2026, Apple met à jour son site pour mettre en lumière 50 membres de sa communauté de développeurs. Le fabricant ne valorise pas seulement des profils techniques, mais aussi celles et ceux qui structurent l’écosystème et l’organisation d’événements.

Un hommage d’Apple aux développeurs

Apple indique :

Partout dans le monde, les développeurs accomplissent un travail remarquable qui va bien au-delà de la création d’applications et de jeux exceptionnels. Ils organisent des événements, rédigent des tutoriels, encadrent d’autres développeurs et créent des espaces dédiés à l’apprentissage et au développement personnel. En partageant leur expertise et en se soutenant mutuellement, ils incarnent le meilleur de la communauté. Découvrez quelques-unes de ces personnes inspirantes qui font la différence au sein de la communauté des développeurs Apple grâce à leurs contributions techniques, à leur mentorat attentionné et à leur engagement à aider les autres à réussir.

Le site d’Apple met également en avant les événements communautaires organisés en lien avec la WWDC 2026. Apple présente cet ensemble comme un lieu où les développeurs du monde entier peuvent se rencontrer et progresser ensemble.

La keynote d’ouverture de la WWDC 2026 aura lieu le 8 juin à 19 heures. C’est à ce moment qu’Apple doit présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation, à savoir iOS 27 pour iPhone, macOS 27 pour Mac, watchOS 27 pour Apple Watch, tvOS 27 pour Apple TV et visionOS 27 pour Apple Vision Pro, avant une semaine d’activités destinée aux développeurs, à la fois en présentiel et en ligne.