Le marché mondial du smartphone entre dans une phase paradoxale : les volumes ralentissent, mais les revenus progressent. Si l’on en croit Counterpoint Research, le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 8 % sur un an au premier trimestre 2026, porté par la demande premium, les hausses de prix et la montée du coût des composants.

Apple signe un premier trimestre record

Dans ce contexte particulier, Apple apparaît comme le grand gagnant de ce début d’année. Le chiffre d’affaires de l’iPhone a progressé de 22 % sur un an, soit la croissance la plus rapide parmi les cinq premiers fabricants mondiaux. La marque a également atteint un record historique pour un premier trimestre et capté 21 % des livraisons mondiales, une première à cette période de l’année. Les résultats de l’iPhone sont encore plus spectaculaires sur le marché américain, où Apple écrase littéralement la concurrence Android.

Jeff Fieldhack, directeur de recherche chez Counterpoint, attribue cette dynamique à la « demande soutenue pour l’iPhone 17 de base et l’iPhone 17 Pro Max ». L’analyste précise que le mix produit a fait grimper le prix moyen de vente d’Apple de 11 % sur un an.

Android pris en étau par les coûts et le premium

Samsung résiste, les autres souffrent davantage

Le prix moyen mondial des smartphones a atteint 399 dollars, soit environ 342 euros, en hausse de 12 % (Apple est à plus de 900 dollats de prix moyen de vente !). Apple a mieux absorbé la flambée des coûts mémoire que plusieurs concurrents, tout en conservant des prix relativement stables. Cette capacité à protéger ses marges renforce donc sa position face aux fabricants Android exposés aux segments d’entrée et de milieu de gamme.

Samsung conserve une solide deuxième place avec 18 % des revenus et 21 % des livraisons (à égalité donc avec Apple), soutenu par le lancement du Galaxy S26 et une montée en gamme générale de son catalogue. Mais le marché reste sous pression, une reprise substantielle n’étant attendue qu’à la fin de l’année 2027.

Force donc est de constater que la logique du marché Android, longtemps fondée sur le volume, montre ses limites dans un environnement de composants chers et de ralentissement de la demande. Apple de son côté démontre qu’un écosystème premium (avec des offres de reprise) et une forte fidélité client peuvent transformer un marché en contraction en moteur de croissance.