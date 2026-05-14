Apple a proposé macOS 26.5 au téléchargement et les nouveautés sont légères pour le grand public. En revanche, le fabricant dévoile maintenant la liste des correctifs pour les Mac en entreprise et il se trouve que plusieurs éléments gênants ont été corrigés.

Plusieurs correctifs de bugs avec macOS 26.5

Voici la liste des correctifs de macOS 26.5 partagée par Apple :

Résolution d’un problème dans lequel certains Mac pouvaient afficher un écran noir au démarrage après une mise à jour logicielle.

Les certificats racine et intermédiaires sont correctement mis à jour lors du renouvellement de l’inscription à un service de gestion des appareils.

Résolution d’un problème dans lequel les Mac redémarraient inopinément lors du montage de partages SMB.

Résolution d’un problème dans lequel les MacBook Air avec puce M5 et les MacBook Pro avec puce M5 Pro ou M5 Max redémarraient inopinément lors de l’utilisation de certaines extensions de filtrage de contenu.

Résolution d’un problème dans lequel les connexions réussies par carte à puce déclenchaient des tentatives de mot de passe erronées.

Même lorsque la saisie automatique est désactivée pour Safari via la gestion des appareils, la saisie automatique des mots de passe et des clés d’identification peut toujours être activée pour d’autres applications dans Réglages Système.

Les applications X11 utilisant XQuartz s’affichent désormais correctement après le redimensionnement de la fenêtre de l’application.

Lorsque le Mac n’est pas connecté à Active Directory, le client SMB effectue désormais des requêtes DNS SRV pour ldap.tcp.<serverName> et gc.tcp.<serverName> configurées dans nsmb.conf pour détecter les contrôleurs de domaine. Si des contrôleurs de domaine sont détectés, le client tente de se connecter à chacun d’entre eux dans l’ordre. Si toutes les connexions aux contrôleurs de domaine échouent, le client revient au nom de serveur d’origine.

Pour mettre à jour vers macOS 26.5, prenez votre Mac et rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la nouvelle version et procéder à son installation.