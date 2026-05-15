Apple doit désormais répondre au Brésil sur sa communication autour d’Apple Intelligence et des fonctionnalités d’intelligence artificielle avec Siri. Le Procon Carioca, l’autorité de protection des consommateurs de Rio de Janeiro, lui reproche d’avoir mis en avant des fonctions d’IA pour l’iPhone 16 qui ne sont toujours pas disponibles.

L’organisme a ouvert une procédure administrative pour examiner une possible omission, un défaut d’exécution de l’offre et un manquement au devoir d’information claire, adéquate et visible. Ces pratiques sont interdites par le Code de protection du consommateur brésilien.

Ce nouveau dossier arrive juste après un règlement aux États-Unis. Apple a accepté de verser 250 millions de dollars pour clore des accusations liées à la disponibilité du nouveau Siri IA annoncé pour la première fois à l’occasion de la WWDC 2024.

L’accord aux États-Unis avait été accepté en décembre et ses termes complets ont reçu une approbation préliminaire il y a quelques jours. Les acheteurs d’iPhone éligibles aux États-Unis pourront toucher environ 25 dollars par appareil, avec un montant pouvant grimper jusqu’à 95 dollars selon le nombre de demandes déposées.

Des réponses très précises demandées au Brésil

Le Procon Carioca demande maintenant à Apple d’expliquer quelles fonctions ont réellement été livrées au lancement de l’iPhone 16. L’autorité veut aussi savoir comment ces informations ont été présentées aux consommateurs brésiliens et quels supports publicitaires ont été diffusés dans le pays.

L’enquête vise également le calendrier de déploiement des fonctions annoncées. Le régulateur réclame en plus des données sur les plaintes reçues, sur le nombre de consommateurs touchés et sur les mesures déjà prises, ou prévues, pour corriger la situation et envisager une compensation.

Apple dispose de 20 jours pour répondre à partir de la notification envoyée le 8 mai.