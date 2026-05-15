Replit a finalement pu remettre son application de vibe coding sur iPhone après avoir réglé son différend avec Apple. La première mise à jour publiée en quatre mois marque surtout le retour concret de l’application sur l’App Store avec plusieurs nouvelles fonctions d’intelligence artificielle à la clé.

Amjad Masad, le patron de Replit, affirme que l’entreprise a trouvé un accord avec Apple après des mois de blocage autour de l’application iPhone. La nouveauté la plus visible pour les utilisateurs est l’arrivée d’Agent 4 sur mobile. Replit présente cette version comme un outil orienté vers la créativité, dans la continuité de son lancement annoncé en mars.

La mise à jour ajoute aussi des agents parallèles capables de travailler sur plusieurs idées en même temps. Elle apporte en plus la collaboration en équipe via des fusions de flux, ainsi que l’accès aux projets à travers plusieurs espaces de travail.

Le conflit avec Apple n’est pas totalement éclairci

Replit ne détaille pas ce qui a réellement permis de débloquer la situation. Le point de friction identifié en mars portait sur la manière dont les applications codées avec les IA (vibe coding) étaient prévisualisées sur iPhone.

La société profite aussi de cette relance pour lancer une promotion visant les utilisateurs d’autres plateformes de vibe coding. Autrement dit, Replit ne se contente pas de revenir, le groupe essaie aussi de convertir ce retour sur iPhone en gain de parts de marché.

You can now import your project from Lovable, Base44, V0 into @Replit for free. After importing, Replit Agent will build a free mobile app for it and get it onto the App Store in minutes. All free for a limited time:https://t.co/7mppfOXQyp pic.twitter.com/49Ya0G0MDU — Zhen Li (@zhenthebuilder) May 14, 2026

Ce déblocage arrive à un moment où Apple prépare des changements plus larges autour des agents IA sur l’App Store. Il est fort probable qu’Apple communique à ce sujet lors de la WWDC 2026 qui débutera le 8 juin.

Si Apple veut faire évoluer ses règles ou sa manière d’encadrer les applications avec des agents IA, les prochaines semaines seront probablement décisives. Le cas Replit ressemble donc autant à une sortie de crise qu’à un avant-goût de ce qui pourrait bouger plus largement sur iPhone.