Apple prépare plusieurs nouveautés pour iOS 27 en rapport avec l’intelligence artificielle et quelques-unes ont fuité aujourd’hui grâce à Bloomberg. Il y aura des améliorations avec les outils d’écriture d’Apple Intelligence, l’application Raccourcis et les fonds d’écran.

Un correcteur s’appuyant sur l’IA pour iOS 27

En premier, Apple va améliorer les outils d’écriture que l’on retrouve avec Apple Intelligence. Apple teste un correcteur grammatical intégré à iOS 27 avec une présentation très guidée : un panneau translucide remonte depuis le bas de l’écran, montre le texte original face aux suggestions puis laisse l’utilisateur accepter les modifications une à une, tout valider ou les ignorer. Des commandes permettent aussi de suspendre l’analyse et de passer d’un passage signalé à l’autre.

Les outils d’écriture ont fait leur début en 2024 avec la relecture et le résumé. Ici, Apple veut transformer l’outil en assistant d’écriture plus permanent, plus visible et sans doute plus assumé dans l’interface.

Cette volonté de rendre l’IA plus présente se verra aussi directement au clavier. Un bouton « Écrire avec Siri » apparaîtra en haut, tandis qu’une option « Aide-moi à écrire » surgira lorsqu’on invoque Siri à l’intérieur d’un champ de texte.

Générer avec des fonds d’écran avec l’IA

Une autre nouveauté concerne l’application Raccourcis. Aujourd’hui, l’application reste puissante mais intimidante pour beaucoup de monde parce qu’il faut créer ses automatisations à la main ou aller les chercher dans la galerie d’Apple. Avec iOS 27, il suffira de décrire ce que l’on veut faire en langage naturel pour que le système d’exploitation crée lui-même le raccourci et l’installe sur l’appareil.

D’autre part, iOS 27 proposera une génération de fonds d’écran par IA depuis le sélecteur des fonds d’écran, avec une option liée à l’application Image Playground pour produire des arrière-plans sur mesure pour l’écran verrouillé et l’écran d’accueil. Là encore, l’objectif paraît assez clair : rattraper des usages déjà bien installés ailleurs (chez Google et Samsung notamment), mais en les intégrant plus proprement à l’expérience de l’iPhone.

Enfin, nous savons déjà que Siri continuera d’occuper une place centrale dans cette montée en puissance. Apple prépare un nouveau mode capable d’analyser ce que voit la caméra de l’iPhone, ainsi qu’une version plus profonde de l’assistant avec une interface revue et un contrôle renforcé des applications. L’application Photos va aussi récupérer plusieurs outils d’édition.

Apple annoncera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.