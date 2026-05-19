Apple a conclu un accord avec Animato qui lui permettra de recruter certains salariés de la start-up, d’obtenir une licence non exclusive sur sa propriété intellectuelle et de récupérer ses demandes de brevets. L’opération est rendue publique dans la base de données de la Commission européenne consacrée aux acquisitions en rapport avec le DMA.

Apple s’associe à Animato

Animato développe des logiciels d’avatars virtuels pour les appels vidéo. La start-up s’était surtout fait connaître avec Call Annie, une application aujourd’hui abandonnée qui proposait des appels vidéo avec des tuteurs IA pour l’apprentissage des langues.

Voici ce qu’indique la Commission européenne :

Apple aura le droit de proposer des offres d’emploi et de recruter certains employés d’Animato, d’obtenir une licence non exclusive sur les droits de propriété intellectuelle d’Animato et d’acquérir les demandes de brevet d’Animato. Animato développe et distribue des logiciels permettant de créer des avatars virtuels destinés aux appels vidéo et au soutien scolaire. Apple (ainsi que les sociétés de son groupe) conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils portables et des accessoires, et propose toute une gamme de services connexes

La structure du deal est notable. Apple sécurise l’accès à une partie de ses équipes et de sa technologie. Ce type d’arrangement s’est multiplié dans la tech, en particulier autour de l’IA, à mesure que les acquisitions classiques attirent davantage l’attention des régulateurs.

L’accord avec Animato s’inscrit aussi dans une série plus large. D’après la liste de la Commission européenne, Apple a déjà réalisé d’autres opérations du même genre avec PromptAI, WhyLabs, Mayday Labs et TrueMeeting, cette dernière étant elle aussi positionnée sur les avatars numériques.