Samsung prend la première place devant Apple dans l’étude 2026 de l’American Customer Satisfaction Index (ACSI) consacrée aux télécoms, aux téléphones mobiles et aux montres connectées. La marque coréenne obtient le score de 81 sur le marché du smartphone, contre 80 pour la firme de Cupertino, alors que les deux fabricants étaient encore à égalité l’an dernier.

Samsung est devant Apple

Le secteur dans son ensemble remonte légèrement avec un score moyen de 79, en hausse de 1 % après le net décrochage de 2025. L’étude associe cette amélioration à des nouveautés qui apportent une utilité réelle sans créer de nouvelles frustrations, en citant notamment les progrès sur l’autonomie, un élément qui gagne 5 % pour atteindre 81.

L’intelligence artificielle apparaît pour la première fois dans les mesures de l’ACSI avec un score global de 85. C’est quasiment le niveau des usages les plus fondamentaux du smartphone, les appels et les SMS tous deux étant notés 86. L’étude y voit un signe assez net : les fonctions IA commencent à être perçues comme utiles au quotidien pour le grand public et plus seulement comme un argument marketing.

Chez les acheteurs récents de smartphones premium, Samsung garde l’avantage avec 84 points pour la gammes des Galaxy S. Les nouveaux propriétaires d’iPhone suivent à 82, tandis que Google atteint 80 avec ses Pixels

L’écart est encore plus visible entre les catégories d’appareils. Les modèles haut de gamme obtiennent un score de satisfaction de 82, loin devant les anciens smartphones à 76 et les modèles pliables à 72. Sur ce dernier segment, Samsung domine avec 80 contre 72 pour Google et 70 pour Motorola.

L’ACSI note toutefois que les propriétaires de smartphones pliables sont trois fois plus nombreux à se plaindre que les utilisateurs de téléphones non pliables. L’étude estime aussi que cet équilibre pourrait bouger avec l’arrivée attendue d’Apple sur ce marché en septembre, avec un iPhone Ultra qui pourrait dépasser 2 000 dollars et avoir un écran interne de 7,8 pouces, ainsi qu’un écran externe de 5,5 pouces.

Apple résiste mieux sur les montres connectées

Pour ce qui est des montres connectées, Apple reste à un score de 80. Samsung recule de 4 %, mais cette baisse aboutit malgré tout à une égalité en tête entre les deux marques.

L’expérience progresse néanmoins sur plusieurs points dans la catégorie. La navigation dans les menus et les réglages grimpe de 7 % à 80, tandis que la connectivité avec les applications et accessoires gagne 5 % pour atteindre un score de 83.