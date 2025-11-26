Le leadership de Samsung sur le marché mondial des smartphones va toucher à sa fin. Selon les données du cabinet Counterpoint Research, Apple s’apprête à reprendre la couronne de premier constructeur mondial grâce au succès des iPhone 17. La société devrait clore l’année 2025 avec une part de marché de 19,4 %, dépassant ainsi son rival.

Le succès des iPhone 17 aide Apple

Les chiffres révèlent un écart entre Apple et Samsung. Alors que Samsung devrait terminer l’année 2025 avec une hausse de ses ventes de 4,6 %, Apple devrait afficher une trajectoire plus agressive avec une croissance annuelle de 10 %. Cette performance surpasse largement la tendance globale du secteur, dont la progression est estimée à seulement 3,3 %.

L’impact des iPhone 17 est immédiat. Counterpoint Research a récemment souligné cette performance :

Dès le premier mois de disponibilité de l’iPhone 17, les ventes d’Apple ont bondi de 22 %, contrastant avec un marché global en recul de 2,7 %.

En octobre, la croissance annuelle d’Apple a atteint 37 %, contre 8 % pour le reste de l’industrie.

Au-delà de l’attrait pour les nouveaux modèles, c’est un phénomène structurel qui propulse ces résultats. L’analyste Yang Wang de Counterpoint Research identifie un point majeur dans le comportement des consommateurs. Les utilisateurs qui s’étaient équipés durant le Covid-19 entrent désormais dans leur phase de renouvellement.

Un second réservoir de croissance, souvent sous-estimé, entre en jeu : le marché de l’occasion. Entre 2023 et le deuxième trimestre 2025, pas moins de 358 millions d’iPhone de seconde main ont été vendus. Ces acheteurs constituent un vivier stratégique d’utilisateurs susceptibles de basculer vers des modèles neufs dans les années à venir.

Un leadership durable jusqu’en 2029

Les perspectives à long terme s’annoncent en tout cas plus que positives pour Apple. Les prévisions indiquent que la firme de Cupertino devrait conserver sa place de numéro un mondial au moins jusqu’en 2029. Cette domination serait soutenue par l’arrivée de futurs produits clés, notamment le premier iPhone pliable et l’iPhone du 20e anniversaire.

Cette confiance des analystes fait écho aux déclarations internes de l’entreprise. Lors de la dernière présentation des résultats financiers, Tim Cook, le patron d’Apple, a insisté sur les ventes solides des iPhone 17, anticipant un trimestre record pour la fin d’année.