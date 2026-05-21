Epic Games vient donc de remettre Fortnite sur l’App Store dans la plupart des pays, à l’exception notable de l’Australie. L’éditeur présente ce retour comme une nouvelle étape dans sa bataille contre Apple, voire comme une victoire totale… alors même que le conflit judiciaire est loin d’être terminé.

Un retour mondial très politique… et un peu mensonger

Après près de six ans de bras de fer, Fortnite est de nouveau disponible sur iPhone et iPad dans de nombreux marchés. Epic accompagne ce retour d’une campagne publicitaire inspirée des anciennes publicités iPod d’Apple, avec silhouettes colorées. Cette campagne donne l’illusion que l’éditeur fête à sa manière une victoire judiciaire contre la firme de Cupertino… alors qu’il n’en est rien.

Fortnite is back on the App Store around the world for iPhones and iPads! 🌍 Jump in and level up today to unlock the Yeddy outfit: https://t.co/Sv7ZD0iuKn For more, see here: https://t.co/OTxMiBNtyS pic.twitter.com/QlEWjc4Qqt — Fortnite (@Fortnite) May 19, 2026

Tim Sweeney, patron d’Epic, parle pourtant du « début de la fin de la taxe Apple dans le monde » tandis que le communiqué d’Epic affirme qu’« Une fois qu’Apple sera forcé de montrer ses coûts, les gouvernements du monde entier ne laisseront pas subsister les frais indus d’Apple. »

La bataille des commissions n’est pas réglée

Pour ceux qui connaissent un tant soit peu le dossier, cette communication ressemble surtout à un gros troll. Pour rappel, lors du premier procès opposant Epic à Apple, l’éditeur de jeux vidéo avait en fait perdu la bataille sur la plupart de ses demandes, seul subsistant le devoir pour Apple de diminuer, et non de retirer, la commission prélevée sur chaque achat in-app. Le cœur du litige reste le même : la justice a certes imposé à Apple d’autoriser les développeurs à orienter les utilisateurs vers d’autres moyens de paiement, mais cette même justice a bien validé le fait qu’Apple a aussi le droit d’appliquer une commission sur ses achats…dans la limite du raisonnable. Seul le niveau de commission applicable reste au centre des débats, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de « fin de la taxe Apple dans le monde« .

Apple avait bien tenté d’appliquer des frais de 27 % sur ces transactions externes, un pourcentage jugé trop élevé pour Epic (et les juges), qui estimait que ce niveau de prélèvement vidait la décision de justice de sa substance. De son côté, Apple défend l’idée qu’il a droit à une rémunération pour l’accès à l’iPhone, à l’App Store, aux outils de distribution et à son écosystème logiciel… ce que la justice a là encore validé.

L’Australie hors jeu

A noter que l’Australie reste exclue du retour de Fortnite, Epic jugeant que les conditions imposées localement par Apple demeurent illégales. Ce point de détail rappelle que la victoire annoncée par l’éditeur est surtout très … médiatique.

Le retour de Fortnite sur iOS est donc un évènement en soi … mais pas la fin du feuilleton judiciaire. La décision finale viendra des tribunaux et des régulateurs, qui devront déterminer jusqu’où Apple peut monétiser son contrôle de l’App Store sans étouffer la concurrence.