Apple Music veut garder la musique générée par intelligence artificielle sur sa plateforme, mais sous conditions strictes. Dans une lettre adressée aux maisons de disques (et obtenue par 9to5Mac), le service de streaming met en avant la transparence, le contrôle des métadonnées et la lutte contre la manipulation de streams pour protéger les artistes et les revenus.

Apple Music estime que la technologie doit amplifier les artistes et non les remplacer. Le service précise que la musique générée par IA pèse encore nettement moins de 1 % de toutes les écoutes, mais il renforce déjà ses règles pour éviter que ce segment ne devienne un angle mort de la modération et du partage des revenus.

La pression se concentre sur la fraude. En 2025, Apple Music dit avoir exclu environ 2 milliards de streams manipulés, avec redistribution des redevances correspondantes dans son fonds de distribution. La plateforme affirme aussi maintenir un taux streams manipulés inférieur à 0,5 %, un niveau qui se veut l’un des plus bas du secteur.

Apple Music n’interdit pas les morceaux générés par IA, mais exige qu’ils soient clairement identifiés et qu’ils ne trompent ni les utilisateurs ni les ayants droit. Son Music Style Guide interdit explicitement les usages trompeurs de l’IA, et les pénalités ont été doublées en février dans les cas extrêmes de manipulation de streams.

Un marquage pour les musiques IA sur Apple Music

Le marquage des contenus IA est déjà en place. Depuis mars, Apple Music prend en charge ce type de métadonnées, une première mondiale à l’échelle du service selon Apple. Les grands distributeurs ont commencé à transmettre ces informations et cela deviendra obligatoire pour tous les fournisseurs à l’avenir. Pour l’instant, ce signalement n’apparaît pas encore dans l’interface de l’application Musique sur iPhone, mais il permet à Apple de suivre l’évolution du catalogue.

Apple a aussi déployé des outils internes pour repérer les musiques générées par IA dans sa lutte contre la fraude, le spam et l’usurpation d’identité. Quand un morceau généré par IA enregistre une majorité d’écoutes provenant d’une manipulation de streams, Apple Music le retire automatiquement de la plateforme.

Apple ne cantonne pas l’IA à la modération. Le groupe l’utilise déjà dans l’expérience d’Apple Music avec des fonctions comme AutoMix et Playlist Playground qui permet de générer rapidement des playlists personnalisées à partir d’une requête en langage naturel. Ce service se limite pour l’instant aux États-Unis.

En parallèle, Apple Music maintient que la curation humaine reste au centre du service. L’équipe éditoriale conserve la main sur la mise en avant des titres, les recommandations et la découverte musicale, pendant que l’IA est cantonnée à des usages d’assistance, de personnalisation et de contrôle.