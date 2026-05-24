Apple prépare un changement bien plus profond qu’une simple compatibilité avec des protocoles tiers : avec iOS 27, AirPlay pourrait ne plus être la solution de partage par défaut au niveau de l’iPhone dans l’Union européenne. Cette évolution répondra aux exigences du Digital Markets Act (DMA) et ouvrira iOS à des alternatives comme Google Cast, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.

La nouveauté est importante car elle touche une fonction très intégrée à l’écosystème d’Apple. Il ne s’agirait plus seulement de laisser cohabiter AirPlay avec d’autres options, mais de permettre à l’utilisateur de choisir un protocole concurrent comme solution native pour envoyer de la vidéo, des photos ou de l’audio vers un téléviseur, une enceinte ou un autre produit compatible.

Ce changement s’inscrit dans la réponse d’Apple au Digital Markets Act (DMA) qui est spécifique à l’Union européenne. Après les boutiques d’applications tierces, l’UE pousse donc le fabricant d’iPhone à revoir son contrôle autour d’AirPlay et d’autoriser les solutions tierces de manière native sur iOS.

Le périmètre de cette nouveauté semble, à ce stade, largement européen. Rien ne confirme une exclusivité durable à l’Union européenne, mais tout indique qu’il ne faut pas compter, pour l’instant du moins, sur une généralisation rapide dans le monde entier.

Google Cast en première ligne

Le bénéficiaire le plus évident serait Google Cast (ex-Chromecast). Si l’ouverture se confirme, les utilisateurs pourraient le définir comme protocole par défaut à la place d’AirPlay, avec une intégration native dans iOS 27 plutôt qu’un simple contournement.

L’effet pourrait dépasser Google. En théorie, tout fabricant d’enceinte connectée ou de boîtier de streaming pourrait proposer une intégration directe avec iOS 27 sans devoir adopter AirPlay ni se rabattre sur le Bluetooth. De fait, Apple ne serait plus seulement contraint d’accepter plus de concurrence sur l’App Store, mais aussi dans des fonctions au niveau du système historiquement réservées à son propre standard.