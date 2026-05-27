Apple se prépare à la Coupe du monde de football 2026 en annonçant le retour du podcast After the Whistle avec Brendan Hunt et Rebecca Lowe pour une troisième saison.

After the Whistle fait son retour

Brendan Hunt est acteur et co-créateur de la série Ted Lasso sur Apple TV. Pour sa part, Rebecca Lowe s’occupe de la Premier League sur NBC Sports et co-anime la retransmission de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur FOX Sports. Brendan Hunt et Rebecca Lowe feront le point sur les matchs au fur et à mesure du déroulement du tournoi, avec de nouveaux épisodes diffusés plusieurs fois par semaine dans les heures qui suivent les rencontres marquantes.

« Nous sommes ravis de proposer une troisième saison d’After the Whistle », a déclaré Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services et de la santé. « Brendan et Rebecca ont un talent incroyable pour retranscrire l’énergie et la passion de la Coupe du monde. Leur alchimie unique et leur amour profond pour le football font de cette émission un rendez-vous incontournable pour tous les fans, où qu’ils se trouvent ».

After the Whistle sera disponible en format audio et vidéo sur Apple News, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes de podcasts. Le premier épisode sera diffusé le 7 juin et proposera des aperçus du tournoi. La série se poursuivra tout au long de la Coupe du monde.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a récemment mis à jour son application Apple Sports pour justement s’adapter à la Coupe du monde, notamment pour avoir les scores de chaque match.