Le marché européen du smartphone résiste mieux que prévu en début d’année 2026, mais l’équilibre reste fragile. Si l’on en croit les données de Omdia, les livraisons ont progressé de 2 % au premier trimestre, ce qui correspond à 33 millions d’unités hors Russie. Dans ce contexte, Apple signe l’une des meilleures performances du secteur avec 8,8 millions d’iPhone écoulés, soit une hausse annuelle de 9 % (la plus forte du secteur). L’iPhone occupe désormais 26% du marché européen en volume, et 43% en valeur.

Samsung reste premier, Apple renforce le premium

Malgré l’excellente performance de la firme de Cupertino, Samsung conserve la tête du marché européen avec 12,6 millions de smartphones livrés, en hausse de 3 % sur la période. Le constructeur coréen a notamment profité des promotions autour du Galaxy A16 4G pour compenser le lancement retardé de plusieurs modèles, dont les Galaxy S26, A57 et A37.

Apple, de son côté, profite de la forte demande autour de l’iPhone 17, mais aussi d’un catalogue plus large grâce à l’iPhone 15 et à l’iPhone 16e. Fait notable, cette croissance intervient malgré des remises moins nombreuses et moins agressives que les années précédentes, signe que la marque à la pomme conserve une (très) forte capacité d’attraction.

Le prix moyen grimpe à 580 euros

Omdia souligne en outre que le prix moyen de vente des smartphones en Europe a atteint un record de 580 euros au premier trimestre. L’analyste Runar Bjørhovde explique que cette hausse vient notamment de la raréfaction des modèles à moins de 200 euros, qui représentent seulement 25 % des livraisons.

Le segment premium reste solide, évidemment porté par Apple, tandis que Xiaomi recule de 15 % en volume mais progresse en valeur grâce à ses modèles haut de gamme. Motorola gagne 17 %, OPPO progresse de 9 % et HONOR bondit de plus de 60 % (toujours sur le segment haut de gamme uniquement).

Des inquiétudes pour le futur

Cette embellie pourrait pourtant être de courte durée. Omdia anticipe une baisse de 12 % des livraisons européennes sur l’ensemble de l’année 2026, principalement au second semestre, et en raison de la crise de la mémoire (comme toujours). Dans ce contexte difficile, il semble désormais que les marques capables de vendre plus cher ont de quoi mieux résister aux conditions du marché que celles dépendantes de l’entrée de gamme.