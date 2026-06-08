Apple TV a franchi un cap rare dans le divertissement en obtenant le statut EGOT grâce à l’adaptation scénique de Schmigadoon!. La plateforme de streaming ajoute enfin le Tony Award qui lui manquait et rejoint Netflix parmi les services de streaming présents dans les quatre grandes récompenses américaines du secteur : Emmy Awards, Grammy Awards, Oscars et Tony Awards.

C’est à l’occasion de la 79e cérémonie des Tony Awards Schmigadoon! a reçu sa nouvelle récompense. L’adaptation à Broadway, nommée dans 12 catégories, repart avec 4 trophées. Le plus important reste le Tony Award de la meilleure comédie musicale, ce qui donne à lui seul une portée beaucoup plus large à une œuvre née sur une plateforme de streaming puis prolongée sur scène. La production a aussi remporté les récompenses de meilleur livret de comédie musicale, meilleure partition originale et meilleures orchestrations.

Cela donne à Apple TV un résultat culturel concret et prestigieux. La plateforme ne signe pas seulement une victoire à Broadway. Elle regroupe l’ensemble Emmy, Grammy, Oscar et Tony, soit le carré le plus symbolique du divertissement américain.

La trajectoire d’Apple est également notable par sa rapidité. Apple TV part de ses premières victoires aux Emmy Awards avec The Morning Show en 2020 et complète l’EGOT en 2026 avec Schmigadoon!. Le cycle s’est donc refermé en environ six ans.

Netflix a suivi une route plus longue. Le service de streaming avait lancé son palmarès avec trois Emmy Awards pour House of Cards en 2013, avant de compléter son statut EGOT l’an dernier grâce à Stranger Things: The First Shadow.

Apple TV a annulé Schmigadoon malgré les récompenses

Le détail le plus marquant tient à l’histoire même de la série. Schmigadoon! a été lancée sur Apple TV en 2021, a duré deux saisons puis s’est arrêtée en 2023. En janvier 2024, son créateur Cinco Paul avait pourtant confirmé que la troisième saison était déjà écrite, avec 25 nouvelles chansons, avant qu’Apple décide de ne pas poursuivre.

Le triomphe de Broadway redonne donc une valeur nouvelle à un programme stoppé sur sa plateforme d’origine. Plus tôt cette année, Cinco Paul avait déjà évoqué quelques discussions autour d’un retour. Les Tony Awards ne garantissent rien, mais ils rendent l’hypothèse d’une relance beaucoup plus crédible dans l’imaginaire des fans.