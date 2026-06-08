Venez suivre avec nous la Keynote de ce 8 juin qui aura lieu sur le campus d’Apple , dès 18h45 (heure Française) sur notre page spécialement mise en place pour l’occasion. Vous pouvez également suivre le Special Event depuis notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuite) compatible avec l’iPhone et iPad. N’hésitez pas à partager l’info sur les réseaux sociaux.

> Accéder à la Keynote depuis le site (sur ordinateur)

> Accéder à la keynote depuis l’application iAddict v5 (iPhone/iPad – Gratuit).