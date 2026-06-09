Apple partage aujourd’hui les données concernant les parts d’installation d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Cela arrive la même semaine où Apple a annoncé iOS 27 lors de la WWDC 2026.

Les nouvelles parts d’installation d’iOS 26

Selon Apple, iOS 26 est installé sur 79 % des iPhone, là où iOS 18 a une part de 14 % et les versions antérieures représentent 7 %. Si l’on prend uniquement les iPhone sortis au cours des quatre dernières années, iOS 26 a une part de 86 %, iOS 18 est à 11 % et les versions antérieures sont à 3 %.

Peut-on parler d’une progression par rapport à l’année dernière ? À la même période, il y a un an, iOS 18 était installé sur 82 % des iPhone et 88 % si l’on prend uniquement en compte les modèles sortis aux cours des quatre dernières années. On peut donc voir qu’iOS 26 est un peu moins populaire à base comparable.

Pour sa part, iPadOS 26 est installé sur 68 % des iPad, là où iPadOS 18 a une part de 17 % et les versions antérieures ont une part de 15 %. En regroupant les iPad sortis ces quatre dernières années, on passe à 79 % pour iPadOS 26, 16 % pour iPadOS 5 % pour les versions antérieures.

Là encore, si l’on fait une comparaison avec l’an dernier, iPadOS 26 est un peu moins populaire qu’iPadOS 18 qui était à 71 % sur tous les iPad et 82 % pour les modèles sortis au cours des quatre dernières années.

Il sera donc intéressant de voir si iOS 27 fera mieux. La mise à jour est actuellement en bêta pour les développeurs.