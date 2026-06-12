En s’appuyant sur un échange de données avec la Metropolitan Police de Londres autour des vols d’iPhone, Apple affirme avoir résolu le problème technique posé par les logiciels permettant de contourner ses protections antivol, avec des résultats mesurables sur la criminalité de rue londonienne.

Un partenariat pour limiter le vol d’iPhone

La Metropolitan Police de Londres et Apple partagent des données pour créer ce que le service de police décrit comme une « image globale » de ce qui arrive aux téléphones volés, notamment s’ils sont reconnectés à un réseau après leur disparition. Ce flux d’informations permet à Apple d’évaluer en conditions réelles l’efficacité de ses protections, dont le verrouillage d’activation et la protection en cas de vol de l’appareil, et d’apporter des correctifs là où des failles apparaissent.

C’est précisément ce mécanisme qui a permis d’identifier et de bloquer un problème majeur : le développement de logiciels illicites capables de procéder à une réinitialisation d’usine des iPhone volés en contournant les sécurités d’Apple. Ces outils permettent aux voleurs de revendre les appareils comme neufs à l’étranger. Grâce aux données issues du partenariat, Apple a pu bloquer ces logiciels et estime désormais avoir résolu le problème technique qu’ils posaient.

Les chiffres confirment l’impact

Mark Rowley, commissaire de la Met Police, a résumé la logique économique à l’œuvre : « Si les téléphones volés ne peuvent pas être réactivés, leur valeur s’effondre et l’incitation à les voler aussi ». Les données de terrain semblent lui donner raison : la grande majorité des iPhone volés ces dernières semaines à Londres n’ont pas été réinitialisés.

Les statistiques de criminalité traduisent cette évolution en termes concrets. Entre juin 2025 et mai 2026, le nombre de vols impliquant un téléphone a diminué de 14 000 cas à Londres, soit une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente. À Westminster, la zone la plus centrale de la capitale, où entre 69 % et 72 % des vols à la personne hebdomadaires concernent des téléphones, la réduction atteint 45,8 % depuis le début de l’année.

Le partenariat technologique avec Apple s’inscrit dans une stratégie plus large de la Met Police contre les vols de smartphones. Le service a engagé une répression agressive contre les voleurs qui opèrent à vélo électrique ou en scooter, arrachant les appareils déverrouillés des mains de leurs victimes dans la rue. Un changement de politique a autorisé le « contact technique », permettant aux voitures de police de percuter les deux-roues des suspects pour les faire tomber. La Met Police déploie également des drones pour traquer ces voleurs en temps réel.