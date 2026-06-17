Un prototype de Microsoft Edge basé sur Chromium vient d’écraser Safari sur ses propres benchmarks sous iOS, livrant la démonstration technique la plus directe à ce jour que la politique d’Apple sur les moteurs de rendu pénalise les utilisateurs.

Des chiffres qui font mal à Apple et WebKit

Les résultats publiés par Kyle Pflug, chef de produit pour l’Edge Web Platform chez Microsoft, sont sans appel. Testé sur iOS 26.5.1 dans des conditions réelles et non en laboratoire, le prototype du navigateur Microsoft Edge version Chromium affiche un score de 49,27 sur le benchmark Speedometer 3.1, contre 38,3 pour Safari, soit un écart de 28,6 %. L’avantage se confirme sur JetStream 3, un test JavaScript, avec 306,35 points face à 270,9 pour Safari (+13,1 %), et même sur le rendu graphique MotionMark 1.3.1, où Microsoft Edge obtient 4 773,52 contre 4 673,68 (+2,1 %).

Kyle Pflug précise que ces mesures proviennent d’un prototype de recherche expérimental, réalisé sur son propre appareil à partir du framework BrowserEngineKit mis à disposition par Apple pour les navigateurs Internet. Le résultat reste néanmoins éloquent : un moteur Blink, même à l’état embryonnaire, dépasse sur iPhone le navigateur qu’Apple optimise depuis des années pour son propre matériel, à savoir l’iPhone et l’iPad. Microsoft ne propose pas encore ce prototype, mais la publication de ces données n’a rien d’anodin.

Apple doit autoriser les alternatives en Europe avec le DMA

En théorie, tout cela aurait dû changer en mars 2024. Le Digital Markets Act (DMA) en Europe imposait à Apple d’ouvrir iOS aux moteurs de rendu alternatifs. Plus de deux ans après son entrée en vigueur, aucun navigateur tiers n’a encore publier une version tournant par un moteur autre que WebKit. Apple a maintenu des obstacles techniques et administratifs suffisamment dissuasifs, dont l’obligation pour les éditeurs (Google, Microsoft, Mozilla) de développer une application entièrement distincte pour les utilisateurs européens.

L’Open Web Advocacy dresse un bilan sévère : elle affirme que 17 ans de monopole avec WebKit ont privé les utilisateurs et les développeurs d’un Web mobile plus performant, tout en renforçant la dépendance des entreprises à l’App Store natif d’Apple. L’organisation a adressé un appel formel à la Commission européenne pour qu’elle contraigne Apple à lever ces freins sans délai, estimant que la firme orchestre délibérément un ralentissement du Web mobile pour protéger son écosystème d’applications natives. En l’état, Chrome, Microsoft Edge, Firefox et les autres navigateurs sur iPhone ont les mêmes performances que Safari parce que tous utilisateurs WebKit d’Apple.