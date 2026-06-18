Le président américain Donald Trump confirme qu’Apple s’associe à Intel afin de produire ses puces pour iPhone, iPad et Mac aux États-Unis, au lieu de se reposer exclusivement sur TSMC en Asie. Il y avait déjà eu des fuites à ce sujet et Donald Trump confirme l’information aujourd’hui.

Le partenariat Apple-Intel officialisé par Donald Trump

« La technologie sur laquelle repose le monde a été inventée aux États-Unis. Nous nous souvenons tous du slogan Intel Inside. Des présidents incompétents ont pris notre économie pour acquise et ont laissé Taïwan et d’autres pays nous voler nos usines de semi-conducteurs », écrit Donald Trump sur son réseau social Truth. C’est là qu’il parle de l’accord entre Apple et Intel pour une production des puces aux États-Unis.

Le président américain ne rentre pas plus dans les détails, mais un contrat avec Apple assure à Intel une demande régulière de la part de l’une des plus grandes entreprises mondiales d’électronique grand public, ce qui renforce à la fois sa réputation et son activité de fabrication qui avait pris du retard par rapport à TSMC ces dernières années.

En mai, l’analyste Ming-Chi Kuo avait révélé qu’Intel avait débuté la production de puces pour iPhone, iPad et Mac afin de faire des tests. Le procédé retenu pour cette première étape est l’Intel 18A qu’Apple utilise pour les fabrications tout en évaluant d’autres technologies avancées du groupe.

Il se murmure que TSMC restera le principal fournisseur des puces Apple à hauteur de 90 % des volumes. Intel sera là pour donner un coup de main.

On reste sur des puces Apple Silicon

Il est important de préciser qu’Intel va uniquement produire les processeurs pour iPhone, iPad et Mac. Ce sera toujours des puces Apple Silicon avec la même architecture. On ne va pas revenir à l’époque des Mac qui embarquaient réellement des processeurs x86 conçus et imaginés par Intel. Ce n’est pas la même chose.

L’année dernière, l’administration Trump a acquis une participation de 10 % dans Intel et a annoncé son intention d’investir environ 10 milliards de dollars dans le fabricant de puces afin de construire ou d’agrandir des usines aux États-Unis. L’idée est réellement de relancer la production aux États-Unis.