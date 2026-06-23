Apple continue de peaufiner les technologies susceptibles d’améliorer le confort des futurs casques de réalité mixte et de potentielles lunettes connectées. Une demande de brevet auprès de l’USPTO décrit un système capable de suivre avec précision la position des modules optiques placés devant les yeux de l’utilisateur afin d’adapter automatiquement l’affichage à son écart pupillaire.

Un réglage optique pensé pour les casques et lunettes AR

Le document évoque un appareil porté sur la tête intégrant deux ensembles optiques indépendants, chacun composé d’un écran, d’une lentille et d’une structure de support. Ces modules peuvent se déplacer latéralement afin de correspondre à la distance entre les yeux de chaque utilisateur.

Cette mesure, appelée distance interpupillaire, est essentielle pour les casques de réalité virtuelle, les appareils de réalité mixte et les futures lunettes AR. Un mauvais alignement entre les yeux peut réduire le champ de vision et provoquer une fatigue visuelle plus importante.

Des capteurs directement intégrés aux rails internes

La particularité du brevet repose sur l’intégration de capteurs de position dans les tiges de guidage qui permettent le déplacement des modules optiques. Plutôt que d’ajouter des composants volumineux ailleurs dans le châssis, Apple envisage de transformer ces rails internes en éléments capables de mesurer le déplacement des lentilles et des écrans.

Plusieurs solutions sont envisagées : capteurs magnétiques, pistes résistives comparables à un potentiomètre, capteurs optiques lisant des motifs gravés, systèmes de pression ou encore mécanismes pneumatiques. Cette variété de solutions suggère qu’Apple explore plusieurs approches selon le poids, le coût, la précision et la compacité recherchés.

Vers un ajustement automatique du Vision Pro et de futures lunettes Apple

Le système pourrait fonctionner avec des capteurs de suivi du regard, des caméras infrarouges et des détecteurs de présence. L’appareil serait alors en mesure d’identifier la position des yeux, de déplacer les modules optiques via de petits moteurs, puis de vérifier que l’alignement reste correct.

Apple ne confirme évidemment aucun futur produit à travers ce brevet. Mais cette technologie pourrait renforcer le confort d’un prochain Vision Pro, faciliter le partage d’un casque entre plusieurs personnes et surtout aider à miniaturiser les composants optiques nécessaires à d’éventuelles lunettes de réalité augmentée.