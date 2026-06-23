Attendu pour septembre, l’iPhone Ultra pliable sera cher et le prix de revente sur le marché de l’occasion pourrait vite chuter. Une étude de SellCell estime que les smartphones pliables perdent en moyenne 64,6 % de leur valeur sur un an.

Sur la base d’un prix de vente attendu autour de 2 000 dollars, cette décote moyenne de 64,6 % ferait disparaître près de 1 292 dollars en douze mois. SellCell chiffre plus largement la perte annuelle moyenne des téléphones pliables à 997,69 dollars, contre 55 % de dépréciation et 605,32 dollars de perte pour les smartphones traditionnels. Pour un acheteur tenté d’essayer l’iPhone Ultra pliable d’Apple avant la revente, le risque financier apparaît donc immédiatement supérieur à celui d’un iPhone classique.

Même dans l’hypothèse la plus favorable pour Apple, la facture resterait lourde. Si l’iPhone Ultra suivait la tenue de cote de l’iPhone 16, qui conserve 51,5 % de sa valeur après un an selon SellCell, la perte avoisinerait encore 1 000 dollars sur un appareil acheté 2 000 dollars. Autrement dit, la force de frappe d’Apple pourrait amortir la chute, mais pas effacer la logique économique propre au segment des pliables.

Apple domine toujours la cote en occasion

Sur le marché des smartphones haut de gamme au format classique, Apple continue de surclasser ses rivaux en matière de conservation de valeur. SellCell place la marque en tête avec 51,5 % de rétention après un an pour l’iPhone 16, devant OnePlus à 46,8 %, Google à 40,8 %, Samsung à 39,5 % et Motorola à 24,5 %.

Le détail reste tout aussi favorable sur les autres modèles premium. L’iPhone 16 Pro Max avec 256 Go de stockage atteint 56,4 % de rétention de valeur après un an, un niveau qui confirme la capacité d’Apple à mieux protéger le prix de revente de ses appareils haut de gamme. C’est précisément ce bilan historique qui rend le cas d’un iPhone pliable encore plus sensible.

Le problème ne tient pas au logo, mais à la catégorie elle-même. D’après l’étude, les smartphones pliables constituent aujourd’hui la pire famille de téléphones sur le marché de l’occasion en matière de rétention de valeur, signe d’une défiance structurelle des acheteurs envers les écrans souples et leurs compromis.

Cette faiblesse du segment place le futur iPhone Ultra dans une zone paradoxale. Apple pourrait lancer l’un des smartphones pliables les plus désirés du marché, tout en exposant ses premiers acheteurs à une revente nettement plus douloureuse que celle d’un iPhone 18 Pro ou d’un iPhone 18 Pro Max.