L’Apple Watch s’invite au cœur du Championship Tour de la World Surf League. Dans une nouvelle vidéo, Apple montre comment la montre connectée, reliée au système de compétition, transmet des données essentielles aux surfeurs pendant leurs séries.

Temps, scores et priorité au poignet

Au large, le vent et les vagues empêchent souvent d’entendre les annonces des officiels. La montre affiche donc le temps restant, les notes et la priorité qui désigne le surfeur autorisé à choisir la prochaine vague sans être pénalisé.

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Les changements de priorité déclenchent aussi une vibration. « J’ai connu les compétitions sans cette technologie. Il n’y a rien de plus frustrant que de disputer une série sans elle », explique Lakey Peterson.

Une technologie adoptée sur les spots extrêmes

Pour Isabella Nichols, ces renseignements actualisés en direct sont « cruciaux » dans l’issue d’une confrontation. La surfeuse juge que l’Apple Watch est devenue « une partie de notre équipement », comme une planche ou un lycra. Mateus Herdy apprécie les alertes haptiques, qui évitent de regarder l’écran au mauvais moment.

Apple souligne en outre que les montres ont résisté aux conditions très exigeantes de Pipeline, à Hawaï, et de Teahupo’o, à Tahiti, sans qu’aucun modèle ne soit perdu ou cassé.