Snoopy, Woodstock et les Beagle Scouts repartent à l’aventure. Apple TV met en ligne ce vendredi 26 juin les treize épisodes de la saison 2 de Camp Snoopy, sa série animée issue de l’univers Peanuts. Ce nouveau chapitre prolonge l’été mouvementé de Charlie Brown, Sally, Linus et leurs amis au Camp Spring Lake.

Snoopy retrouve les grands espaces

La première saison suivait Snoopy et sa troupe de scouts déterminés à sauver leur groupe, menacé de disparition. Les jeunes campeurs devaient alors accumuler les badges et relever plusieurs défis en pleine nature, tandis que Charlie Brown et ses proches tentaient de profiter de leurs vacances.

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Cette deuxième salve conserve la même formule familiale, avec davantage de randonnées, de baignades, de feux de camp et d’expéditions en forêt. Snoopy et les oiseaux partent notamment à la recherche du mystérieux crapaud des haies, construisent des châteaux de sable géants et débattent avec sérieux d’un sujet essentiel : hot-dog ou hamburger ?

Apple TV consolide son partenariat avec Peanuts

Camp Snoopy s’inscrit dans la longue collaboration entre Apple et Peanuts Worldwide. Le service propose déjà plusieurs productions originales consacrées aux personnages imaginés par Charles M. Schulz, comme The Snoopy Show, Snoopy dans l’espace et de nombreux programmes spéciaux centrés sur Charlie Brown.

Apple continue ainsi d’enrichir un catalogue jeunesse qui mise sur des séries accessibles, sans pour autant renoncer au ton doux-amer et à l’humour intemporel de la bande dessinée originale.

Une nouvelle étape avant d’autres rendez-vous estivaux

La saison 2 de Camp Snoopy arrive avant le spécial inédit Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy, attendu le 31 juillet sur Apple TV. Pour les abonnés, l’été 2026 sera donc placé sous le signe du beagle le plus célèbre de la pop culture, entre aventures au grand air et nostalgie des classiques Peanuts.