Apple TV prépare sa première sortie en salles pour 2026. Le film Tenzing, consacré à l’alpiniste népalais Tenzing Norgay, bénéficiera d’une exploitation limitée dans les cinémas américains à partir du 9 octobre, avant son arrivée sur Apple TV le 16 octobre. Rien n’a encore filtré la chronologie de sortie dans d’autres pays.

Un passage en salles avant le streaming

Ce calendrier permet à Apple de positionner le long-métrage dans la course aux récompenses. Pour être éligible aux Oscars, un film doit en effet être projeté au moins sept jours consécutifs dans des salles répondant aux critères de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Apple adopte ainsi une stratégie plus mesurée que celle mise en œuvre pour F1, son grand succès en salles de 2025. Tenzing ne vise pas le même format événementiel, mais pourrait renforcer les ambitions artistiques du service de streaming dans la perspective de la saison des prix.

L’histoire méconnue du premier sommet de l’Everest

Réalisé par Jennifer Peedom, le film revient sur l’ascension historique de l’Everest réalisée en 1953 par Tenzing Norgay et Edmund Hillary. Genden Phuntsok incarne le guide himalayen, aux côtés de Tom Hiddleston dans le rôle de l’alpiniste néo-zélandais.

Le récit entend replacer Tenzing au centre de cette expédition britannique, longtemps racontée à travers le seul regard « occidental ». Le casting comprend également Thinley Lhamo, Caitríona Balfe et Willem Dafoe. Le film s’intéresse autant à la difficulté de l’ascension qu’aux tensions sociales, culturelles et politiques entourant la place de Tenzing au sein de l’équipe.

Un automne chargé pour Apple TV

Tenzing s’inscrit dans un calendrier déjà chargé pour Apple TV, qui prévoit notamment cette année les sorties des longs métrages The Dink, Mayday, Matchbox et Way of the Warrior Kid. De quoi enrichir un catalogue déjà bien fourni en œuvres de qualité…