Apple a fait l’acquisition de Rabbit 3 Times, la société derrière l’application Play sur iPhone et Mac. Le rachat a eu lieu en février et Apple a prévenu la Commission européenne de la transaction. La Commission européenne dévoile publiquement cette information aujourd’hui, sans préciser le montant de la transaction.

Apple met la main sur Play

Play était une application pour Mac et iPhone qui permettait aux designers de créer des prototypes d’interfaces d’applications iOS à l’aide des frameworks SwiftUI d’Apple, puis de les envoyer vers Xcode. Il se trouve qu’Apple avait attribué à Play l’Apple Design Award de la meilleure application dans la catégorie Innovation en 2025.

Voici comment Apple présentait l’application :

Play est un outil à la fois sophistiqué et accessible qui permet aux utilisateurs de créer des prototypes interactifs à l’aide des frameworks SwiftUI. Son interface utilisateur, conçue avec soin, est à la fois puissante et intuitive, aidant ainsi les designers à créer des prototypes interactifs et à collaborer entre Mac et iPhone, le tout synchronisé en temps réel pour une créativité sans faille.

La Commission européenne précise qu’avec le rachat, Apple a acquis « certains actifs de Rabbit 3 Times et a le droit de proposer un emploi à certains de ses salariés et de les embaucher ».

Apple a retiré l’application Play de l’App Store à la suite du rachat. Le fabricant ne précise pas encore ce qu’il fera avec cette acquisition, Peut-être que la société va utiliser la propriété intellectuelle pour améliorer Xcode.