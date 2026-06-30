Les AirPods peuvent servir à écouter de la musique, mais aussi à retrouver un objet disparu. Aux États-Unis, la fonction Localiser d’Apple a aidé la police du Kentucky à remonter jusqu’à un véhicule suspect après le vol de plusieurs effets personnels dans une voiture.

Le signal des AirPods mène les enquêteurs jusqu’à un restaurant

L’affaire a commencé durant le week-end de Memorial Day, lorsqu’un habitant a signalé le vol de nombreux objets dans son véhicule, dont une paire d’AirPods. En consultant l’application Localiser, la victime a repéré un signal près d’un restaurant Popeyes et a transmis cette information aux forces de l’ordre.

Une carte bancaire également dérobée avait entre-temps été utilisée dans une station-service Love’s Travel Stop. Les images de vidéosurveillance auraient permis d’identifier un GMC Sierra associé aux transactions suspectes, offrant une piste supplémentaire aux enquêteurs.

Des cartes bancaires et des achats retrouvés dans le véhicule

La police a finalement localisé le pick-up, où le suspect présumé dormait à l’arrière. Celui-ci aurait affirmé ne rien avoir à se reprocher et accepté que le véhicule soit fouillé. Les agents y ont retrouvé des cartes bancaires appartenant à la victime, ainsi que plusieurs biens achetés avec celles-ci et des reçus liés aux transactions.

Cette affaire illustre l’intérêt bien concret des outils de géolocalisation intégrés aux appareils Apple. Les AirPods ne transmettent pas directement une position GPS, mais peuvent être repérés grâce au réseau Localiser qui exploite les appareils Apple situés à proximité pour relayer une localisation chiffrée.

Une fonction utile, mais à utiliser avec prudence

Le suspect fait notamment face à des accusations de vol et de détention d’arme à feu par une personne condamnée. D’autres chefs d’accusation pourraient encore s’ajouter. Rappelons à toutes fins utiles qu’en cas de vol, la géolocalisation doit servir à informer les autorités plutôt qu’à intervenir soi-même face à une personne potentiellement dangereuse.