OpenClaw, un agent IA open source populaire, a maintenant le droit à une application mobile sur iOS et Android. Celle-ci était attendue, sachant que les utilisateurs passaient jusqu’à présent par des solutions de contournement qui impliquaient Telegram ou WhatsApp.

Une application OpenClaw est disponible

OpenClaw est un agent d’intelligence artificielle auto-hébergé qui fonctionne sur Mac ou PC. Les utilisateurs peuvent associer une clé API provenant de Claude, ChatGPT, Gemini ou d’autres services d’IA afin de relier le modèle au contenu stocké sur la machine hôte. OpenClaw permet à un modèle d’IA d’accéder à des applications de messagerie, à des fichiers, à des navigateurs Web et bien plus encore afin qu’il puisse effectuer diverses tâches.

Voici ce que peut faire l’application sur iPhone et iPad :

Associez votre passerelle OpenClaw privée à l’aide d’un code QR ou d’un code de configuration

Discutez avec votre assistant depuis votre iPhone

Utilisez le mode « Parler » en temps réel et en arrière-plan

Consultez les validations d’actions de la passerelle depuis votre iPhone

Partagez du texte, des liens et des fichiers multimédias directement depuis iOS vers OpenClaw

Activez les fonctionnalités de l’appareil telles que l’appareil photo, l’écran, la localisation, les photos, les contacts, le calendrier et les rappels quand vous le souhaitez

Recevez des notifications et des mises à jour sur l’état des nœuds pour les flux de travail connectés

Afin d’utiliser l’application OpenClaw sur iOS, il faut une passerelle fonctionnelle sur une machine locale.

OpenClaw est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.