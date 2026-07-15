Après quelques pays le mois dernier, c’est au tour de la France d’avoir le MacBook Neo reconditionné sur le refurb français d’Apple. Cela permet d’avoir une réduction sur le prix du neuf.

Arrivée du MacBook Neo reconditionné en France

Le MacBook Neo reconditionné avec 256 Go d’espace de stockage au prix de 679 euros. Cela représente une remise de 120 euros sur le modèle neuf qui coûte 799 euros, soit 15 % de réduction. Pour rappel, le MacBook Neo neuf coûtait initialement 699 euros, mais Apple a récemment augmenté les prix de plusieurs produits, dont les Mac.

Il y a également la variante avec 512 Go de stockage et le capteur d’empreintes Touch ID. Apple propose le modèle reconditionné au prix de 759 euros, là où le modèle neuf coûte 899 euros. La remise ici est de 140 euros, soit 16 % de réduction.

En général, les revendeurs proposent de meilleurs tarifs que ceux d’Apple sur le refurb, en plus de vendre des produits neufs. Mais ce n’est pas le cas ici. Que ce soit Amazon, Boulanger, la Fnac, Darty ou d’autres, Apple propose un meilleur tarif.

Concernant le refurb, Apple liste les éléments suivants :