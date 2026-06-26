Apple a commencé à vendre le MacBook Neo reconditionné sur le refurb. Cela intervient 24 heures après la hausse de prix du Mac portable le moins cher et d’une augmentation de tarifs qui touche aussi les produits reconditionnés.

Et voilà le MacBook Neo reconditionné chez Apple

En l’état, le MacBook Neo reconditionné est disponible dans quelques pays sur le refurb d’Apple, dont aux États-Unis, en Espagne ou en Allemagne. Il n’est pas encore en France, mais on se doute que cela ne va pas tarder.

Si l’on prend le cas de l’Espagne, le MacBook Neo reconditionné avec 256 Go d’espace de stockage est au prix de 679 euros, là où le modèle neuf coûte 799 euros. La remise est donc de 120 euros, soit 15 %. Pour la version avec 512 Go de stockage et Touch ID, le prix est de 759 euros contre 899 euros pour le modèle neuf. Ici, la remise est de 140 euros, soit 16 % de réduction.

Il est bon de rappeler qu’avant la hausse de prix, le MacBook Neo neuf coûtait 699 euros dans sa version 256 Go et 799 euros dans sa variante 512 Go + Touch ID. Apple a donc appliqué une hausse de 100 euros. Cela s’explique par la pénurie de RAM et de stockage qui impacte tout le secteur de la tech.

À noter que les revendeurs ont encore les anciens prix, voire même des réductions. Par exemple, Amazon propose le MacBook Neo 256 Go à 638 euros. C’est le modèle neuf et il est moins cher que le modèle reconditionné d’Apple. Il y a également l’ancien prix chez Boulanger.

Concernant le refurb, Apple liste les éléments suivants :