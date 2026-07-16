Apple TV prépare le retour de Where’s Wanda ?, l’une de ses séries internationales les plus singulières. La plateforme a dévoilé un premier aperçu de la saison 2 de cette comédie noire allemande, qui démarrera sur le service de streaming le mercredi 21 octobre 2026. Cette nouvelle salve comptera huit épisodes, avec une diffusion hebdomadaire jusqu’au 9 décembre.

La famille Klatt replonge dans le chaos

Après avoir traversé une première saison déjà riche en secrets de voisinage, les Klatt pensaient enfin retrouver un semblant de normalité. Mais leur répit sera de courte durée. Dans cette saison 2, Wanda est découverte dans une situation compromettante, apparemment surprise près d’un cadavre. Ses parents vont alors tout faire pour prouver son innocence et éviter de la perdre une nouvelle fois.

Apple résume ce nouveau chapitre comme une enquête familiale qui entraîne les personnages « dans les bas-fonds criminels de leur paisible ville de banlieue ». La série devrait ainsi poursuivre son mélange (réussi) de suspense, d’humour grinçant et de portrait social.

Une série internationale remarquée sur Apple TV

Produite par UFA Fiction, Where’s Wanda ? réunit notamment Heike Makatsch, Axel Stein et Lea Drinda. La première saison avait été saluée pour son ton hybride, entre polar et satire mordante, avec même un score critique parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

Apple renforce son catalogue non anglophone

Avec cette saison 2, Apple TV confirme son intérêt pour les productions européennes capables de voyager au-delà de leur marché d’origine. Where’s Wanda ? reste toutefois une proposition atypique… qui a visiblement trouvé son public.