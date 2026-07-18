Apple a décidé d’augmenter les prix de son abonnement iCloud+ dans huit pays. La France n’est pas concernée pour le moment, ce qui est une bonne chose. Aucun pays d’Europe ne l’est en réalité, tout comme les États-Unis ou le Canada qui sont absents de la liste.

Des prix en hausse jusqu’à 55 % pour iCloud+

La liste des huit pays où l’abonnement iCloud+ est maintenant plus cher comprend le Nigeria, la Turquie, le Vietnam, le Japon, l’Égypte, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et l’Indonésie. Les hausses varient de 11 % à 55 % dans le pire des cas. En l’occurrence, c’est le Nigeria qui connaît la plus grosse hausse avec l’abonnement incluant 200 Go de stockage qui coûte désormais 4 500 ₦ (naira nigérian), contre 2 900 ₦ auparavant.

Voici les nouveaux prix dans chaque pays :

Égypte (livre égyptienne)

50 Go : 49,99 £ contre 39,99 £ auparavant, soit une hausse de 25 %

49,99 £ contre 39,99 £ auparavant, soit une hausse de 25 % 200 Go : 179,99 £ contre 149,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 %

179,99 £ contre 149,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 % 2 To : 599,99 £ contre 499,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 %

599,99 £ contre 499,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 % 6 To : 1 799,99 £ contre 1 499,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 %

1 799,99 £ contre 1 499,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 % 12 To : 3 599,99 £ contre 2 999,99 £ auparavant, soit une hausse de 20 %

Nigeria (naira nigérian)

50 Go : 1 300 ₦ contre 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 44,44 %

1 300 ₦ contre 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 44,44 % 200 Go : 4 500 ₦ contre 2 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 55,17 %

4 500 ₦ contre 2 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 55,17 % 2 To : 14 900 ₦ contre 9 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 50,51 %

14 900 ₦ contre 9 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 50,51 % 6 To : 39 900 ₦ contre 26 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 48,33 %

39 900 ₦ contre 26 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 48,33 % 12 To : 66 900 ₦ contre 44 900 ₦ auparavant, soit une hausse de 48,99 %

Turquie (livre turque)

50 Go : 49,99 TL contre 39,99 TL auparavant, soit une hausse de 25 %

49,99 TL contre 39,99 TL auparavant, soit une hausse de 25 % 200 Go : 169,99 TL contre 129,99 TL auparavant, soit une hausse de 30,77 %

169,99 TL contre 129,99 TL auparavant, soit une hausse de 30,77 % 2 To : 549,99 TL contre 399,99 TL auparavant, soit une hausse de 37,5 %

549,99 TL contre 399,99 TL auparavant, soit une hausse de 37,5 % 6 To : 1 699,99 TL contre 1 299,99 TL auparavant, soit une hausse de 30,77 %

1 699,99 TL contre 1 299,99 TL auparavant, soit une hausse de 30,77 % 12 To : 3 399,99 TL contre 2 499,99 TL auparavant, soit une hausse de 35,71 %

Indonésie (roupie indonésienne)

50 Go : 15 000 Rp contre 15 000 Rp auparavant, soit une hausse de 0 %

15 000 Rp contre 15 000 Rp auparavant, soit une hausse de 0 % 200 Go : 59 000 Rp contre 49 000 Rp auparavant, soit une hausse de 20,41 %

59 000 Rp contre 49 000 Rp auparavant, soit une hausse de 20,41 % 2 To : 199 000 Rp contre 169 000 Rp auparavant, soit une hausse de 17,75 %

199 000 Rp contre 169 000 Rp auparavant, soit une hausse de 17,75 % 6 To : 599 000 Rp contre 499 000 Rp auparavant, soit une hausse de 20,04 %

599 000 Rp contre 499 000 Rp auparavant, soit une hausse de 20,04 % 12 To : 1 199 000 Rp contre 999 000 Rp auparavant, soit une hausse de 20,02 %

Japon (yen)

50 Go : 180 ¥ contre 150 ¥ auparavant, soit une hausse de 20 %

180 ¥ contre 150 ¥ auparavant, soit une hausse de 20 % 200 Go : 540 ¥ contre 450 ¥ auparavant, soit une hausse de 20 %

540 ¥ contre 450 ¥ auparavant, soit une hausse de 20 % 2 To : 1 800 ¥ contre 1 500 ¥ auparavant, soit une hausse de 20 %

1 800 ¥ contre 1 500 ¥ auparavant, soit une hausse de 20 % 6 To : 5 500 ¥ contre 4 500 ¥ auparavant, soit une hausse de 22,22 %

5 500 ¥ contre 4 500 ¥ auparavant, soit une hausse de 22,22 % 12 To : 11 000 ¥ contre 9 000 ¥ auparavant, soit une hausse de 22,22 %

Nouvelle-Zélande (dollar néo-zélandais)

50 Go : 1,99 $ contre 1,69 $ auparavant, soit une hausse de 17,75 %

1,99 $ contre 1,69 $ auparavant, soit une hausse de 17,75 % 200 Go : 5,99 $ contre 4,99 $ auparavant, soit une hausse de 20,04 %

5,99 $ contre 4,99 $ auparavant, soit une hausse de 20,04 % 2 To : 19,99 $ contre 16,99 $ auparavant, soit une hausse de 17,61 %

19,99 $ contre 16,99 $ auparavant, soit une hausse de 17,61 % 6 To : 59,99 $ contre 49,99 $ auparavant, soit une hausse de 20,04 %

59,99 $ contre 49,99 $ auparavant, soit une hausse de 20,04 % 12 To : 119,99 $ contre 99,99 $ auparavant, soit une hausse de 20,02 %

Philippines (peso philippin)

50 Go : 59 ₱ contre 49 ₱ auparavant, soit une hausse de 20,41 %

59 ₱ contre 49 ₱ auparavant, soit une hausse de 20,41 % 200 Go : 199 ₱ contre 179 ₱ auparavant, soit une hausse de 11,18 %

199 ₱ contre 179 ₱ auparavant, soit une hausse de 11,18 % 2 To : 699 ₱ contre 599 ₱ auparavant, soit une hausse de 16,69 %

699 ₱ contre 599 ₱ auparavant, soit une hausse de 16,69 % 6 To : 1 990 ₱ contre 1 790 ₱ auparavant, soit une hausse de 11,18 %

1 990 ₱ contre 1 790 ₱ auparavant, soit une hausse de 11,18 % 12 To : 3 990 ₱ contre 3 590 ₱ auparavant, soit une hausse de 11,14 %

Vietnam (dong vietnamien)

50 Go : 25 000 ₫ contre 19 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 31,58 %

25 000 ₫ contre 19 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 31,58 % 200 Go : 89 000 ₫ contre 69 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 29 %

89 000 ₫ contre 69 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 29 % 2 To : 299 000 ₫ contre 249 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 20,08 %

299 000 ₫ contre 249 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 20,08 % 6 To : 899 000 ₫ contre 749 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 20,03 %

899 000 ₫ contre 749 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 20,03 % 12 To : 1 799 000 ₫ contre 1 499 000 ₫ auparavant, soit une hausse de 20,01 %

Apple ne détaille pas publiquement la raison pour la hausse des prix pour l’abonnement iCloud+, mais il est possible que l’ajustement tarifaire soit en raison des fluctuations des taux de change. De plus, Apple indique désormais que le Laos, l’île Maurice et la République du Congo font partie des régions où les mises à niveau vers iCloud+ sont facturées en dollars américains, les prix pouvant être légèrement plus élevés en raison de la TVA.

Pour rappel, Apple a également augmenté le prix d’Apple Music. Il y a aussi eu une hausse tarifaire pour l’abonnement Apple One dans certains pays, dont aux États-Unis et le Canada. Du côté du Japon, Apple augmenté le prix des iPhone. Tout cela fait suite à la hausse tarifaire des produits Apple dans le monde à cause de la pénurie de RAM.