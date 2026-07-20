Une enquête de 9to5Mac a identifié plus de 60 applications sur l’App Store au Brésil, présentées comme des jeux, des outils de navigation ou des applications météo, qui dissimulent en réalité des plateformes de paris activables uniquement depuis une adresse IP brésilienne. Ces « jacket apps », dont l’interface simple sert de camouflage, apparaissent régulièrement en tête des catégories Navigation, Voyage et Météo sur la boutique d’applications d’Apple, malgré une interface visiblement bâclée.

Des techniques pour échapper à la modération de l’App Store

Un dépôt GitHub public révèle l’existence d’instructions détaillées destinées à produire ces applications iPhone à grande échelle, utilisant un agent Cursor (un environnement de développement utilisant l’intelligence artificielle) pour générer trois à cinq interfaces visibles accompagnées d’un nom commercial et d’une icône thématique, souvent un animal comme un dragon, un bœuf, un lapin, un rat ou un tigre.

Le dispositif repose sur un système de routage contrôlé à distance, capable de basculer entre un contenu local, une application Web ou un contenu externe selon la localisation détectée de l’utilisateur, ce qui permet d’afficher du contenu de paris uniquement au Brésil tout en présentant une façade inoffensive dans les autres pays.

PotatoPlot Puzzle, une application de météo… qui est en réalité une plateforme de paris

Ces instructions sur GitHub incluent des recommandations explicites pour échapper à la détection d’Apple, notamment l’usage de noms de start-up et de configurations uniques pour chaque application. Cette prudence se retrouve dans les caractéristiques communes observées sur l’ensemble des 60 applications :

chacune pèse environ 15 Mo

provient d’un compte développeur distinct ne publiant qu’une seule application

n’a jamais reçu de mise à jour

affiche des politiques de confidentialité étrangement similaires ou identiques entre elles

La plupart des développeurs semblent opérer depuis le Vietnam, bien que cela concerne d’autres pays également.

Par ailleurs, le système de recommandation de l’App Store semble n’avoir aucun mal à regrouper ces applications, puisque la rubrique « Vous aimerez peut-être aussi » de plusieurs d’entre elles oriente plus souvent les utilisateurs vers d’autres applications suspectes qu’elle ne les dirige vers des applications fiables.

Le Brésil met la pression sur Apple et Google

Cette découverte intervient alors que les autorités brésiliennes intensifient leur pression sur les deux principales plateformes d’applications mobiles, à savoir l’App Store sur iOS et le Google Play Store sur Android. Le ministère de la Justice au Brésil a formellement demandé à Apple et Google de fournir des explications dans un délai de cinq jours, portant notamment sur les méthodes de détection des applications dissimulant des fonctionnalités de paris après leur validation initiale, sur la vérification de l’autorisation fédérale des opérateurs concernés et sur les mesures empêchant l’accès des mineurs à ce type de contenu.

Apple a par ailleurs été invité à regrouper ces applications suspectes plutôt que de les laisser dispersées dans ses catégories habituelles, une recommandation qui illustre la difficulté persistante à endiguer ce phénomène malgré son ampleur désormais documentée.