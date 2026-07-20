Dix copies frauduleuses de son propre livre ont suffi à la journaliste Joanna Stern pour découvrir l’ampleur du problème sur Apple Books. Ces faux livres, générés par intelligence artificielle et vendus entre 9,99 dollars et 20,99 dollars, imitent jusque dans les moindres détails visuels les couvertures originales. Kashmir Hill, une journaliste du New York Times, est également concernée.

Joanna Stern a repéré 10 exemplaires copiant son livre I Am Not a Robot quelques jours seulement après sa publication sur Apple Books. Les couvertures reproduisaient les mêmes teintes de bleu, jaune et rouge que l’original, tandis que la structure interne et les chapitres suivaient une trame quasiment identique, le tout signé par une autrice fictive nommée Sophie Mercer. Après avoir obtenu auprès d’Apple la suppression de ces dix titres, trois nouvelles copies sont réapparues presque immédiatement, démontrant l’incapacité d’Apple Books à stopper durablement le phénomène.

Une enquête menée séparément par la journaliste du New York Times Kashmir Hill a mis en lumière un problème similaire sur Amazon, où elle a découvert une fausse biographie la concernant, truffée d’informations inexactes. Le livre était crédité à un certain John Crane Miller, présenté comme un « biographe expérimenté » malgré son inexistence, et illustré d’une photo de profil provenant d’une simple banque d’images. Ce même auteur fictif a produit dix biographies différentes en l’espace d’une seule semaine, un rythme rendu possible par le recours à ChatGPT, capable de générer un tel contenu en quelques heures seulement. Le système d’impression à la demande d’Amazon permet en outre de mettre ces faux ouvrages en vente sans aucun coût d’impression préalable.

Des bestsellers récents également copiés

Le phénomène ne se limite pas aux essais journalistiques ou aux biographies obscures : plusieurs livres à succès récents ont eux aussi été imités sur Apple Books, notamment Famesick de Lena Dunham et Future Rich Person de Haley Sacks. Le choix de cibler des titres déjà populaires plutôt que des ouvrages méconnus suggère une stratégie délibérée visant à profiter de la visibilité et des recherches existantes autour de ces livres à succès.

À l’échelle des deux plateformes combinées, Apple Books et Amazon, le nombre total de faux livres générés par IA se compterait en dizaines de milliers, un volume qui interroge sur la capacité des géants de la tech à protéger aussi bien les lecteurs que les auteurs, qu’ils soient journalistes reconnus ou écrivains indépendants moins armés pour réagir face à ces copies.